Ramsey lijkt Premier League te verlaten

De komst van Lucas Paquetá bij AC Milan gaat mogelijk ten koste van Hakan Çalhanoglu. De Turkse middenvelder kan in januari verkassen naar RB Leipzig of Eintracht Frankfurt. (Tuttosport)

Emiliano Viviano is niet bezig met een vertrek bij Sporting Portugal. De doelman wordt gelinkt aan Genoa, maar wil volgens zijn zaakwaarnemer niet vertrekken. (SampNews24)

(The Express)

Benfica heeft João Félix een nieuw contract aangeboden. De aanvallende middenvelder staat echter ook in de belangstelling van Chelsea en Manchester City. (Daily Mirror)