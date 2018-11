Blind blinkt uit bij Ajax: ‘Maar je moet altijd kritisch zijn’

Daley Blind speelde zaterdag een uitstekende wedstrijd voor Ajax en werd verkozen tot man van de wedstrijd. De verdediger erkende na afloop voor de camera van Voetbal Inside dat het ‘goed gaat’ en dat hij zich ook ‘goed voelt’.

“Ik ben fitter aan het worden en met veel wedstrijden gaat dat nog sneller. Ik zit lekker in mijn vel, al moet je altijd kritisch zijn. Ik kijk per wedstrijd en dan moet je zorgen dat je een goede wedstrijd op de mat legt”, aldus Blind na afloop van het met 2-0 gewonnen duel met Willem II.

Ajax leek op weg naar een monsterscore na doelpunten van Kasper Dolberg en Frenkie de Jong, maar stapte uiteindelijk met een bescheiden overwinning van het veld. Het afwerken is ‘een punt van aandacht’, aldus Blind: “Je werkt eraan en hebt het erover.”

“Maar je moet vooral zorgen dat je de wedstrijden blijft winnen. Eerst voor komen en daarna kijken of je het kunt uitbreiden. Dat is een punt van aandacht”, besloot de linkspoot. Blind won overigens veertien van de zestien duels die hij aanging tegen Willem II. Als basisspeler van Ajax won hij nog nooit eerder zoveel duels in een competitieduel.