Vormer is plek kwijt: ‘De uitleg van de trainer? Heb ik geen begrip voor’

Club Brugge speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen KRC Genk en Ruud Vormer kon zijn ploeg dan ook niet aan een overwinning helpen. De middenvelder viel na 71 minuten in voor de geblesseerd uitgevallen doelpuntenmaker Siebe Schrijvers en tegen KV Oostende was Vormer ook al op de bank begonnen.

De dertigjarige aanvoerder baalt van de huidige situatie, zo vertelt hij in een interview met Sporza: “Een vormdip? Ik weet het niet. Ik doe elke dag mijn stinkende best, maar het komt er even niet uit. Vorig jaar zat alles wel mee. Maar ik knok me wel terug.”

“De uitleg van de trainer? Daar heb ik geen begrip voor. Ik wil altijd spelen. De trainer maakt zijn keuzes en ik moet me daar aan houden. Met zijn uitleg heb ik niks te maken.” Vormer speelt sinds medio 2014 voor Club Brugge; hij kwam toen over van Feyenoord en diende daarvoor Roda JC Kerkrade en AZ.

De viervoudig international van het Nederlands elftal speelde tot dusverre 199 wedstrijden voor Club en was daarin goed voor 41 doelpunten en 46 assists. “Ik kan alleen maar gas geven als ik inval en dat heb ik tegen Genk ook geprobeerd. Zo ga ik gewoon door. De vorm komt wel weer terug. Geloof me.”