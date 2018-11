Veelbesproken Meijers vindt nieuwe club: ‘Ik ben de Messias niet’

Eric Meijers heeft een nieuwe club gevonden. De ex-trainer van onder meer Achilles’29 heeft een contract getekend bij VVSB, een club uit Noordwijkerhout die uitkomt in de Tweede Divisie. VVSB staat na elf speelronden met twee punten op de laatste plaats in de derde afdeling van het Nederlandse voetbal.

De 55-jarige Meijers pakte in zijn loopbaan als amateurcoach talloze prijzen en was in het profvoetbal werkzaam bij Helmond Sport en Achilles’29. Met de club uit Groesbeek degradeerde hij uit de Keuken Kampioen Divisie en door een onlangs verschenen documentaire over deze club werd hij in één klap bekend in heel Nederland.

Meijers maakte doelman Robbert te Loeke meermaals uit voor ‘kutkeeper’ en noemde De Gelderlander een ‘kutktrant’. “Helaas zit dat nu ook in mijn rugtas. Ik vind dat ik ook positief in het nieuws ben gekomen”, vertelt Meijers in een interview met Voetbal in de Bollenstreek.

“Ik denk dat iedereen in de documentaire heeft kunnen zien dat ik een trainer ben die erg toegewijd is aan de club waarvoor ik werkzaam ben. Ik heb anderhalf jaar lang met een microfoon op mijn borst gelopen, dat klopt. Ik loop te lang mee in de voetballerij om mij daar zorgen over te maken.”

VVSB verloor zaterdag met 5-1 van Excelsior Maassluis en Meijers heeft dan ook veel werk te verrichten. “We moeten niet doen alsof ik de Messias ben, want dat ben ik niet. Het is op dit moment vijf voor twaalf in Noordwijkerhout en dat is zonde voor deze stabiele vereniging met een trouwe achterban. Ik moet laten zien dat ik met mijn kwaliteiten en talent dit kan omdraaien.”