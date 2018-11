Sarri is eerlijk: ‘Of ze hier een toekomst hebben? Dat weet ik niet’

Victor Moses en Danny Drinkwater lijken voorlopig weinig toekomst te hebben bij Chelsea. De 27-jarige rechtsbuiten kwam dit seizoen 26 minuten in actie in de Premier League, terwijl de 28-jarige Drinkwater nog wacht op zijn eerste competitieduel van het voetbaljaar. Maurizio Sarri legt in de Engelse media uit waarom hij de voorkeur geeft aan anderen.

“Drinkwater is voor mij niet geschikt voor een middenveld met twee andere middenvelders. Ik heb hem twee maanden geleden al laten weten hoe ik erover denk. Moses is geschikter om als wing back te spelen dan als buitenspeler of vaste back. Of ze hier een toekomst hebben? Dat weet ik niet. Ze moeten zich verbeteren, maar hun eigenschappen zijn simpelweg iets anders.”

De kritiek dat Sarri te weinig roteert, wuift hij weg. “We hebben dit seizoen 26 spelers in officiële wedstrijden gebruikt, dus er is wel degelijk rotatie. Maar ik weet niet hoe dat er in de toekomst uit gaat zien.” Naast Moses en Drinkwater komt ook Ruben Loftus-Cheek weinig aan spelen toe bij Chelsea. De 22-jarige middenvelder maakte in de Premier League drie keer zijn opwachting.

“Als je 22 bent en één of twee uitleenbeurten achter de rug hebt, dan moet je vechten om hier minuten te maken. Dat is niet makkelijk, maar ook bij andere grote clubs is dat niet makkelijk. Het is niet makkelijk om bij Manchester City, Manchester United of Juventus te spelen. Maar voor hem denk ik dat het beter is om te blijven om op het veld te vechten voor speelminuten”, zo wordt Sarri geciteerd door de Engelse pers.