Valverde prijst Dembélé: ‘We verwachten veel van hem’

Barcelona leek zaterdag punten te verspelen tegen Rayo Vallecano, maar in de slotminuten bezorgde Luis Suárez de bezoekers uit Catalonië het volle pond: 2-3. Ousmane Dembélé had een paar minuten daarvoor de gelijkmaker voor zijn rekening genomen. Ernesto Valverde is tevreden over de aanvaller uit Frankrijk, zo vertelde hij na afloop in de Spaanse media.

Dembélé viel in de tweede helft in voor Rafinha en had moeite om zijn stempel te drukken, maar maakte dus wel de belangrijke 2-2. “We verwachten veel van hem. Dembélé kan doorslaggevend zijn en hij heeft ons vandaag geholpen met een fantastische goal die ons toestond om later ook de volgende te maken.”

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat Barcelona zijn tweede nederlaag van het seizoen zou lijden in LaLiga. In september verloor het team van Valverde met 2-1 van Leganés. “De geest van Butarque (het stadion van Leganés, red.) waarde overal rond in de tweede helft. Maar uiteindelijk wonnen we door iets anders te proberen.”

“Rayo speelde goed en vocht hard. Misschien hadden wij te veel zelfvertrouwen. We moeten de tegenstander natuurlijk ook de credits geven, een team dat de punten hard nodig heeft. Het belangrijkste is dat we de drie punten hebben. We moeten nu gaan evalueren.” Barcelona boekte zijn derde zege in LaLiga op rij en treft volgende week zondag Real Betis.