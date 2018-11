Van Dijk imponeert: ‘De beste centrumverdediger in de Premier League’

Liverpool speelde zaterdagavond gelijk tegen Arsenal en wist niet ‘de nul’ te houden, want Alexandre Lacazette scoorde in de slotfase de gelijkmaker: 1-1. Desondanks is Danny Murphy onder de indruk van het optreden van Virgil van Dijk. De international van Oranje stond samen met Joe Gomez in het centrum van de verdediging van the Reds.

Murphy analyseerde de wedstrijd voor de BBC en noemt Van Dijk ‘een fenomenale voetballer’: “Hij ontwikkelt zich tot een erg goede leider. Kijk naar de verdediging van Liverpool. Die was bijna de hele wedstrijd vrijwel perfect en Van Dijk speelde daarin een belangrijke rol. Hij leidt ze, coachte ze en was goed voor een paar rockets (ingrepen, red.). Erg belangrijk. Je hebt iemand nodig die het beste uit iedereen haalt.”

“Hij lijkt geen zwaktes te hebben. Je hebt bij hem alles wat je wil zien in een centrale verdediger. Hij geeft de bal ook erg weinig weg. Het lijkt er soms op dat hij in een lagere versnelling speelt, maar niemand rent hem eruit. Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang kunnen erg lastig zijn, maar Van Dijk moet een nachtmerrie zijn om tegen te spelen. Gomez was naast hem trouwens ook heel goed.”

Door de komst van Van Dijk is Liverpool verdedigend stabiel geworden en zou men volgens Murphy ook eens een wedstrijd op de defensie kunnen leunen. “Als ze niet goed spelen, dan kunnen ze zich ingraven en verdedigen. Van Dijk lijkt zóveel vertrouwen te hebben. Hij is iedere penny waard die hij gekost heeft. Hij lijkt op dit moment de beste centrumverdediger in de Premier League te zijn.” Met Liverpool staat Van Dijk momenteel eerste met 27 punten.

Jürgen Klopp

De manager van Liverpool, Jürgen Klopp, kon na afloop leven met een punt. Hij werd door de BBC nog bevraagd over Van Dijk, die een aantal kansen miste. “Ik zag hem na de wedstrijd en hij zei dat hij een hattrick had moeten maken. Ik was zelf geen goede voetballer, maar was wel goed in koppen en ik had er vandaag drie gemaakt”, grapte Klopp. Liverpool kan de koppositie overigens kwijtraken wanneer Manchester City zondag een nederlaag voorkomt tegen Southampton.