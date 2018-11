Kritische De Ligt: ‘Het is hetzelfde verhaal als tegen Feyenoord’

Ajax had zaterdag geen kind aan Willem II en boekte een 2-0 overwinning. Erik ten Hag was te spreken over de eerste helft, maar werd niet enthousiast van het tweede bedrijf. “Het lag in het tempo van de wedstrijd”, zei de trainer na afloop voor de camera van FOX Sports.

“In de eerste helft kwam dat ook door Willem II. De ruimtes lagen heel erg open en daar hebben wij goed van geprofiteerd. We hadden alleen effectiever voor de goal moeten zijn. In plaats van 2-0 had het 4-0 moeten staan. In de tweede helft hebben we ook kansen gehad, maar waren we niet scherp.”

Matthijs de Ligt sloot zich bij Ten Hag aan. “Het is een beetje hetzelfde verhaal als tegen Feyenoord”, aldus de verdediger. “We startten heel goed. We hadden van tevoren besproken dat het kon zijn dat Willem II volle bak zou gaan, omdat we de assistent (Gery Vink, red.) goed kennen. We wisten wat voor plannetjes hij heeft. Dat hadden we wel goed door.”

Ajax scoorde via Kasper Dolberg en Frenkie de Jong, maar speelde in de tweede helft ‘niet goed genoeg’, aldus De Ligt. “De scherpte voorin ontbrak en we hadden niet het geduld om de tegenstander kapot te spelen.” Ajax had aan het doelsaldo kunnen en moeten werken, vindt de aanvoerder: “Helemaal in de wetenschap omdat je wist dat PSV met 1-0 had gewonnen.”

“Er lagen kansen voor ons om in te lopen. We zeggen het wel met z’n allen, maar als het dan niet lukt... We moeten er vol voor blijven gaan en met de intentie spelen om die goals ook te willen maken. Gewoon écht graag die goal willen maken. Dat ontbreekt er nu wel een beetje.” Ajax heeft vijf punten minder dan PSV en neemt het woensdag in de Champions League op tegen Benfica, in Lissabon.