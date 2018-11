Loting KNVB Beker: Ajax treft Roda; Feyenoord speelt opnieuw thuis

Ajax neemt het in de achtste finale van de KNVB Beker op tegen Roda JC Kerkrade, zo heeft de loting zaterdagavond uitgewezen. Feyenoord werd gekoppeld aan FC Utrecht en AZ treft PEC Zwolle. De wedstrijden worden op 18, 19 en 20 december afgewerkt.

De loting werd verzorgd door Heinrich Welling van de KNVB en de spelers Darren Maatsen (RKC Waalwijk) en Nigel Hardenburg (ODIN ’59). Maatsen scoorde dinsdagavond twee keer tegen PSV en schakelde daarmee de koploper van de Eredivisie uit. Hardenberg wist eveneens tweemaal het net te vinden. Hij deed dat tegen FC Emmen (1-3).

Ajax schakelde eerder in het toernooi de amateurs van HVV Te Werve (0-7) en Go Ahead Eagles (3-0) uit, terwijl Feyenoord zich ontdeed van VV Gemert (0-4) en ADO Den Haag (5-1). Opvallend is dat de Rotterdammers vorig seizoen alleen maar thuis speelden in de beker en in de huidige editie enkel tegen Gemert ‘uit’ werden geloot.

De loting voor de kwartfinale is op 22 december en die duels staan voor 22, 23 en 24 januari op het programma. De finale wordt op 5 mei gespeeld in De Kuip en de winnaar krijgt een ticket voor de derde voorronde van de Europa League.

Volledige loting achtste finale KNVB Beker:

Willem II - AFC

ODIN ’59 - sc Heerenveen

FC Twente - RKC Waalwijk

Feyenoord - FC Utrecht

AZ - PEC Zwolle

Roda JC Kerkrade - Ajax

Fortuna Sittard - SC Cambuur

Kozakken Boys - Vitesse