De Jong reageert fel: ‘Als we zo spelen, worden we nooit kampioen’

Ajax boekte zaterdag een simpele 2-0 overwinning op Willem II, maar na een flitsend begin liet het team van Erik ten Hag niet veel meer zien. Frenkie de Jong was na afloop kritisch: “De tweede helft speelden we superslecht”, aldus de middenvelder voor de camera van FOX Sports.

De Jong voegde eraan toe ‘best wel teleurgesteld’ te zijn: “Iedereen deed maar wat (in de tweede helft, red.). Als we zo spelen dan worden we nooit kampioen. Als je straks op doelsaldo geen kampioen wordt, sla je jezelf voor de kop.”

Ajax leed in de ogen van de drievoudig international van het Nederlands elftal te veel balverlies en liep te veel uit positie: “Je wordt er niet vrolijker van.” De Jong nam zelf de 2-0 voor zijn rekening door op aangeven van Nicolás Tagliafico, en na een overstapje van David Neres, binnen te schuiven.

“Ik had er nog wel een of twee kunnen maken. Het is wel lekker dat ik scoor, maar dat is niet het belangrijkste.” Ajax kan zich nu richten op het vervolg in de Champions League. Woensdagavond gaan de Amsterdammers namelijk op bezoek bij Benfica.