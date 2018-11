AZ krijgt defensief De Graafschap na 76 minuten op de knieën

AZ heeft zijn vierde overwinning van het seizoen geboekt. De club uit Alkmaar wist zich 75 minuten lang geen raad met het betonvoetbal dat De Graafschap zaterdagavond in het AFAS Stadion speelde, maar Mats Seuntjens hielp de thuisploeg toch nog aan het volle pond: 1-0. AZ staat nu met vijftien punten op de vijfde plaats, terwijl het De Graafschap van Henk de Jong vijf punten minder heeft en vijftiende staat.

Zoals verwacht domineerde AZ het balbezit, maar men kwam in het eerste kwart niet verder dan afstandsschoten van Calvin Stengs, Teun Koopmeiners en Thomas Ouwejan. Na ruim een half uur voetballen moest Hidde Jurjus zich inspannen toen Mats Seuntjens het na een slalom probeerde, maar ook die poging vond het doelnet niet. Even later nam Seuntjens het doel wederom onder vuur, maar ook toen stuitte hij op de keeper van De Graafschap.

In de laatste tien minuten kwam het AZ van John van den Brom niet verder dan een te hoge inzet en een rollertje van Oussama Idrissi. De Graafschap liet zich in aanvallend opzicht zelden gelden, maar was logischerwijs tevreden dat men stand hield. Na de pauze bleef AZ de bovenliggende partij, maar men had grote moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Fredrik Midtsjö probeerde het van net buiten de zestien en trof het zijnet. Van den Brom greep na een uur in: Ron Vlaar werd afgelost door Albert Gudmundsson.

Halverwege de tweede helft was AZ dicht bij de openingstreffer toen De Graafschap te veel ruimte weggaf en Stengs de bal voorlangs schoof. Het was de laatste actie van Stengs, die werd vervangen door Björn Johnsen. Hierna ranselde Jurjus een schot van Idrissi uit de hoek, maar hij was na 76 minuten kansloos op een knal van Seuntjens die via de paal binnenviel. Onder anderen Ouwejan en Idrissi kregen hierna mogelijkheden, maar het bleef 1-0.