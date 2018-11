Ajax zet Willem II probleemloos opzij na sterke openingsfase

Ajax heeft zonder problemen afgerekend met Willem II. De Amsterdammers versloegen de nummer dertien van de Eredivisie met 2-0, een stand die al na 22 minuten op het scorebord stond door treffers van Kasper Dolberg en Frenkie de Jong. Voor Ajax wacht nu komende woensdag het belangrijke uitduel met Benfica in de groepsfase van de Champions League.

Midweeks rekende Ajax in het bekertoernooi eenvoudig af met Go Ahead Eagles (3-0) en in die wedstrijd gunde trainer Erik ten Hag de nodige spelers rust. Tegen Willem II bracht hij weer hetzelfde team als afgelopen weken binnen de lijnen, op één wijziging na. David Neres nam op het middenveld de plaats in van Donny van de Beek. De Amsterdammers gingen in de Johan Cruijff ArenA sterk van start en hadden na achttien seconden al voor kunnen staan.

Een kopduel tussen Fran Sol en Lasse Schöne

Neres was Willem II-doelman Timon Wellenreuther al kwijt, maar zag Fernando Lewis op de doellijn de openingstreffer voorkomen. Ajax kreeg vervolgens via Dolberg en Nicolás Tagliafico mogelijkheden, alvorens de stand na elf minuten spelen werd geopend. Neres bediende Dolberg, die Wellenreuther met een hard schot verschalkte. Ruim tien minuten later was het andermaal raak. Tagliafico legde de bal breed, waarna Neres over de bal heen stapte en De Jong alle ruimte had om de 2-0 binnen te schieten.

Na een half uur spelen haalde Willem II-trainer Adrie Koster middenvelder Dries Saddiki van het veld voor verdediger Thomas Meissner, om een afstraffing te voorkomen. Ajax was oppermachtig, maar nam gedurende de eerste helft een beetje gas terug. De eerste kans na rust was voor Neres, die recht op Wellenreuther af schoot. In de beginfase van de tweede helft was Willem II voor het eerst gevaarlijk, met een schot van Donis Avdijaj in het zijnet.

Ten Hag haalde vervolgens Dolberg naar de kant voor Klaas-Jan Huntelaar en hij deed al snel van zich spreken met een kopbal. Ook via Hakim Ziyech en Neres wist Ajax de stand niet uit te breiden, waardoor de 2-0 stand op het scorebord bleef. Voor Ajax wacht nu komende woensdag de cruciale uitwedstrijd in de Champions League tegen Benfica. Na het duel in Lissabon staat volgende week in de Eredivisie het bezoek aan Excelsior op het programma voor de ploeg van Ten Hag.