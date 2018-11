Juventus herstelt riante voorsprong op concurrente in ere met tiende zege

Juventus heeft zaterdagavond zijn tiende zege in elf duels dit seizoen in de Serie A geboekt. Het elftal van trainer Massimiliano Allegri speelde voor eigen publiek geen grootse wedstrijd tegen middenmoter Cagliari, maar trok de drie punten uiteindelijk toch over de streep: 3-1. De koploper herstelt zijn voorsprong van zes punten op achtervolgers Internazionale en Napoli daarmee in ere. Aankomende woensdag wacht La Vecchia Signora in de Champions League het thuisduel met Manchester United.

Juventus kende op eigen veld een absolute droomstart, doordat Paulo Dybala al binnen 45 seconden voor de openingstreffer tekende. De Argentijnse aanvaller werd op de rand van het strafschopgebied bereikt door Rodrigo Bentancur en stuurde vervolgens twee tegenstanders het bos in, alvorens hij succesvol afdrukte voor de 1-0. Via Douglas Costa had Juventus zijn voordelige marge na tien minuten voetballen kunnen verdubbelen, maar het afstandsschot van de Braziliaan werd uiteindelijk gepareerd door doelman Alessio Cragno.

De ploeg van Allegri had de wedstrijd zo onder controle. Toch was Cagliari na negentien minuten dicht bij de gelijkmaker: Leonardo Pavoletti kon van dichtbij inschieten, maar Wojciech Szczesny bracht op miraculeuze wijze redding. Negen minuten voor rust moest de Poolse doelman echter alsnog capituleren. João Pedro draaide in het strafschopgebied van de thuisploeg knap weg van João Cancelo en schoot vervolgens raak in de korte hoek. Het antwoord van Juventus liet echter slechts twee minuten op zich wachten.

Douglas Costa bracht de bal vanaf de linkerflank in het strafschopgebied van Cagliari, waarna Filip Bradaric het leder ongelukkig in eigen doel werkte: 2-1. Juventus claimde kort voor rust nog een strafschop nadat Bradaric de bal overduidelijk op zijn arm kreeg, maar arbiter Maurizio Mariani weigerde naar de stip te wijzen. Cagliari had daardoor voldoende perspectief voor de tweede helft.

Het elftal van coach Rolando Maran bood Juventus verdienstelijk tegenstand en wist met name Cristiano Ronaldo uitstekend uit zijn spel te halen. De Portugese superster wist lange tijd zijn stempel niet op de wedstrijd te drukken, maar deed drie minuten voor tijd toch nog van zich spreken. Ronaldo koos er na een snelle tegenaanval voor Juan Cuadrado aan te spelen in het strafschopgebied van de bezoekers, waarna de Colombiaanse invaller de eindstand bepaalde.