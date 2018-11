Laatste plaats dreigt voor Thierry Henry na nieuwe dreun

Thierry Henry krijgt AS Monaco maar niet aan de praat. De Fransman werd halverwege oktober in het prinsdom aangesteld als opvolger van Leonardo Jardim, maar slaagde er nog niet in de kampioen van 2017 naar zijn hand te zetten. Zaterdagavond ging het in de uitwedstrijd tegen Stade de Reims opnieuw mis voor Monaco: 1-0.

Henry debuteerde op 20 oktober met een 2-1 nederlaag bij Strasbourg, waarna enkele dagen later in de Champions League een 2-2 gelijkspel volgde op bezoek bij Club Brugge. Vorige week kwam Monaco op eigen veld niet verder dan een puntendeling met Dijon (2-2), waardoor de ploeg voorafgaand aan het bezoek aan Stade de Reims terug te vinden was op een zorgelijke negentiende plaats.

In het Stade Auguste-Delaune werd een doelpunt van Mathieu Cafaro Monaco uiteindelijk fataal. De middenvelder werd halverwege de eerste helft op links aan het werk gezet door Rémi Oudin en krulde de bal vervolgens op schitterende wijze voorbij doelman Diego Benaglio. In de tweede helft werd Monaco nog wel in het zadel geholpen door scheidsrechter Hakim Ben El Hadj.

El Hadj stuurde Alaixys Romao vier minuten na rust met een directe rode kaart van het veld, nadat de middenvelder van Stade de Reims ongelukkig in aanraking kwam met Youssef Aït Bennasser. Monaco wist de overtalsituatie echter niet uit te buiten en eindigde zelf uiteindelijk ook nog met tien man, nadat Pelé twintig minuten voor tijd zijn tweede gele van de avond had ontvangen. Mocht Guingamp zondagmiddag minimaal een punt weten te pakken tegen Nantes, dan besluit Monaco de twaalfde speelronde van de Ligue 1 als hekkensluiter.