Van Bommel na minimale zege op tiental: ‘Het werd moeilijk voor ons’

PSV wist zaterdagavond zonder puntverlies te blijven in de Eredivisie. De Eindhovenaren versloegen Vitesse, dat 75 minuten lang met tien man speelde na een rode kaart voor Danilho Doekhi, met 1-0, dankzij een treffer van Luuk de Jong. Trainer Mark van Bommel beaamt dat het voor zijn ploeg lastig voetballen was tegen tien man.

“Het werd moeilijk voor ons. Je denkt vaak een stapje minder te doen met een man minder, maar dat hebben we niet gedaan. We moesten niet forceren en de dingen blijven doen die we ook moeten doen tegen elf spelers en toch super geconcentreerd verdedigen. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben, op een paar momenten na. Op het laatst gaven we nog een gevaarlijke vrije trap weg. Maar ja, 33 uit 11”, zegt Van Bommel tegenover het Eindhovens Dagblad.

“Je moet in zo'n geval nog zuiverder en gedisciplineerder de ruimtes bespelen en oppassen voor de omschakeling”, vervolgt de oefenmeester over de overtalsituatie voor zijn ploeg. “Vitesse heeft technisch goede en vaardige spelers. We moesten geduld hebben en de eindpass moest goed zijn. We hebben een paar kansen gehad en het lukte niet. We moesten niet uit onze posities gaan lopen. Dat zie je nog wel eens, dat spelers dan allemaal de bal willen halen.”

Van Bommel bracht Bart Ramselaar in blessuretijd nog in het veld. “Bart heeft dinsdag een ongelukkige wedstrijd gespeeld, net als alle anderen en ik heb Bart eruit gehaald”, stelt hij in gesprek met FOX Sports over Ramselaar. “Dan kun je vragen: waarom laat je hem anderhalve minuut invallen? De wedstrijd vroeg erom om een wissel te plaatsen, om de wedstrijd over de streep te trekken.”