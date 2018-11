Kali ontsnapt aan rood na doldrieste tackle: ‘Absoluut geen opzet’

NAC Breda boekte zaterdag een 2-1 overwinning op Heracles Almelo, maar toen het winnende doelpunt van Mitchell te Vrede werd gemaakt, had Anouar Kali mogelijk niet meer op het veld mogen staan. De middenvelder ging na een half uur hard door op Kristoffer Peterson en kwam weg met een gele kaart.

Kali en Peterson hebben een verleden met elkaar. De voormalig jeugdinternational van Marokko kreeg in het voorjaar van 2015 tijdens een training bij FC Utrecht ruzie met Peterson en sloeg hem een gebroken kaak. Peterson moest ongeveer zes weken toekijken.

Volgens de 27-jarige Kali zat er echter ‘absoluut geen opzet’ bij zijn tackle op de 23-jarige Peterson: “Nee, zoals je net ziet groeten we elkaar gewoon. Ik heb ‘Kris’ nog gesproken toen hij bij FC Utrecht speelde, alles is allang uitgesproken.”

Door de zege is NAC van de laatste plaats en Heracles liet na om Feyenoord te passeren. “Het lag gewoon aan onze passie. Die was er niet”, foeterde aanvoerder Tim Breukers bij FOX Sports. “Je moet er met z’n allen erop klappen, maar dat deden we niet. In de tweede helft zie je dat dat wel lukt.”