‘Keizer is plots topkandidaat voor zoekend Sporting Portugal’

Marcel Keizer heeft de beste papieren om de trainer te worden van Sporting Portugal. A BOLA schrijft dat de coach van Al-Jazira ‘een goede kans’ heeft om het stokje over te nemen van de vrijdagavond ontslagen José Peseiro.

Keizer is alweer de vierde Nederlander die met de trainersfunctie in het Estádio José Alvalade in verband wordt gebracht. CMTV claimde eerder op de zaterdag namelijk dat voorzitter Frederico Varandas mogelijk denkt aan onder anderen Frank de Boer, Frank Rijkaard en Peter Bosz.

De Correio da Manhã voegde daaraan toe dat Varandas waarschijnlijk gaat kiezen tussen Rijkaard en De Boer, maar later kwam het verhaal naar buiten dat hij zijn pijlen juist heeft gericht op Leonid Slutsky van Vitesse. Ook A BOLA stelt dat Slutsky in beeld was bij Sporting, maar dat Vitesse zich in de onderhandelingen hard opstelt.

De werkgever van onder anderen Bas Dost lijkt derhalve een streep te hebben gezet door de komst van de Rus en zou nu voor de 49-jarige Keizer willen gaan. Keizer is sinds begin juni de trainer van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten en stond daarvoor op eigen benen bij Ajax, Jong Ajax, SC Cambuur, FC Emmen en Telstar.