Gözübüyük bedankt voor rode kaart bij PSV - Vitesse: ‘Ik ben niet cynisch’

Vitesse kon zaterdagavond niet voorkomen dat PSV zijn elfde competitiezege op rij boekte in de Eredivisie (1-0). De club uit Arnhem kwam al vroeg in de wedstrijd met tien man te staan door een directe rode kaart voor Danilho Doekhi en moest in de tweede helft uiteindelijk een doelpunt van Luuk de Jong incasseren. Trainer Leonid Slutsky heeft een opvallende boodschap aan het adres van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Gözübüyük stuurde Doekhi al na tien minuten van het veld vanwege het neerhalen van de doorgebroken Hirving Lozano. Met een man minder kreeg Vitesse het nog zwaarder in Eindhoven. "Het werd door de rode kaart een serieuze test voor ons voor onze teamspirit en voor onze onderlinge band. Bedankt voor je beslissing", vertelt de oefenmeester van Vitesse na afloop voor de camera van FOX Sports.

"Misschien hadden we toch wel verloren. Nu is het goed geweest voor het bouwen van een nieuw team, we hebben veel nieuwe en ook jonge spelers", vervolgt Slutsky, die zegt dat zijn boodschap absoluut niet cynisch bedoeld is. "Ik ben niet cynisch, ik probeer het positieve uit de situatie te halen. Ik kan zijn beslissing toch niet veranderen, ik kan het wel gebruiken voor mijn team. En dat is belangrijker."

Ondanks de nederlaag is Slutsky te spreken over de prestatie van zijn manschappen, die uiteindelijk tot minuut 69 standhielden. "We hebben erg goed gespeeld. Ik ben trots op mijn team. PSV heeft niet veel open kansen gehad. We hebben ook geprobeerd in de tegenaanval gevaarlijk te zijn. Vanavond hebben we geen punten gepakt, maar we hebben meer gewonnen."