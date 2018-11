Ten Hag grijpt in: ‘Ik ga het niet iedere keer uitleggen, dan blijf ik bezig’

Donny van de Beek begint zaterdagavond in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Willem II op de reservebank. De middenvelder was de voorbije weken verzekerd van een basisplaats, maar moet zijn plek voor het duel met de Tilburgers afstaan aan David Neres. "Dat is onderdeel van de rotatie in het elftal", zo licht trainer Erik ten Hag vooraf toe voor de camera van FOX Sports.

Neres zal op het middenveld gaan spelen, vlak voor Lasse Schöne en Frenkie de Jong. “Ik denk dat er veel duels zijn en dat er veel ruimte komt te liggen om vanuit het middenveld erachter te komen (achter de verdediging van Willem II, red.). Daar is David wel geschikt voor", aldus de oefenmeester van de Amsterdammers.

Ten Hag vindt het niet nodig om Van de Beek persoonlijk uit te leggen waarom hij genoegen moet nemen met een reserverol. "We spreken heel vaak met de spelers en natuurlijk leg je het ook specifiek uit als het de eerste of tweede keer is. Maar nogmaals, dit is een onderdeel van de rotatie. We hebben ontzettend veel wedstrijden en niemand kan alles spelen. Ik ga het niet iedere keer uitleggen, want dan blijf ik bezig."

"Spelers moeten het bewustzijn hebben dat als je iets wil bereiken, je een volle kleedkamer nodig hebt", vervolgt Ten Hag. "Er is interne concurrentie en dat heb je ook nodig om dingen op te vangen. De spelers zien het grotere geheel wel, maar de omgeving ziet vaak alleen het individuele belang van de betreffende speler. Als speler moet je naar het totale team kijken. Ik kan nooit iedereen tevreden houden. Dat is onmogelijk, want ik kan er maar elf opstellen."