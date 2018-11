NAC Breda verrast en verlaat dankzij Te Vrede laatste plaats

NAC Breda is van de laatste plaats in de Eredivisie af. De club uit Brabant leek zaterdagavond met 1-1 gelijk te spelen tegen Heracles Almelo, de nummer vier, maar in de slotfase sloeg Mitchell te Vrede toe: 2-1. De Parel van het Zuiden heeft door de overwinning weer één punt meer dan FC Groningen.

Mitchell van der Gaag kon tevreden zijn over de beginfase van zijn ploeg. NAC kwam er een paar keer goed door via de flanken, maar kon de mensen voor het doel niet optimaal bereiken. Na mogelijkheden voor Te Vrede en Brandley Kuwas was het na 21 minuten wel raak in het Rat Verlegh Stadion: Luka Ilicic kreeg de bal na een afgeslagen hoekschop terug, liet zijn tegenstander zijn hielen zien en verschalkte Janis Blaswich vanuit een moeilijke hoek.

In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Heracles nog een kans om op gelijke hoogte te komen, maar Benjamin van Leer keerde een schot van Kristoffer Peterson. Hierna mikte Kuwas hoog over. In de tweede helft waren er kansen voor Mohammed Osman, Mikhail Rosheuvel en Mounir El Allouchi, alvorens het na een uur gelijk werd in Breda: 1-1. Na een counter sneed Kuwas naar binnen en vond hij de verre hoek.

Heracles had de geest weer en ging op zoek naar de voorsprong; zo raakte Peterson met een schot de buitenkant van de paal en moest Van Leer redding brengen op een schot van Adrián Dalmau. Er leek niet meer gescoord te worden, maar twee minuten voor tijd bracht Te Vrede het Rat Verlegh Stadion in extase door uit de draai raak te schieten. NAC mocht overigens van geluk spreken dat Anouar Kali na een doldrieste tackle wegkwam met een gele kaart.