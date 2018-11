Engelse kraker eindigt onbeslist door laat doelpunt Lacazette

De topper in de Premier League tussen Arsenal en Liverpool heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Liverpool leek in het Emirates Stadium door een doelpunt in de tweede helft van James Milner af te stevenen op een minimale overwinning, maar Alexandre Lacazette zorgde acht minuten voor tijd toch nog voor een puntendeling: 1-1. Door het gelijkspel blijft het verschil tussen beide teams op de ranglijst vier punten in het voordeel van Liverpool, dat later dit weekeinde de koppositie kan verliezen aan Manchester City en Chelsea.

De laatste vijf Premier League-duels tussen Arsenal en Liverpool leverden liefst 27 treffers op, hetgeen neerkomt op een moyenne van 5,4 per wedstrijd, en het mocht dan ook nauwelijks een verrassing heten dat beide teams opnieuw voor een vermakelijke topper zorgden. Arsenal begon voor eigen publiek sterk en creëerde in het openingskwartier enkele zeer goede mogelijkheden. Lacazette zette Alisson Becker aan het werk na voorbereidend werk van Sead Kolasinac, Pierre-Emerick Aubameyang schoot uit kansrijke positie in het zijnet en Henrikh Mkhitaryan wist zijn kopbal na mistasten van Alisson net niet tussen de palen te krijgen.

Daarna kreeg Liverpool iets meer grip op de wedstrijd. Sadio Mané benutte een rebound nadat Roberto Firmino in eerste instantie de paal had geraakt, maar de treffer van de Senegalees werd afgekeurd vanwege buitenspel. Kort erna stuitte Virgil van Dijk van dichtbij op Bernd Leno en ook een schot van Andrew Robertson kon de Duitse doelman van Arsenal niet verschalken. Arsenal overleefde de korte stormloop van Liverpool zo en wist de wedstrijd in het laatste kwartier van de eerste helft weer meer in balans te krijgen. Lacazette werkte de bal op slag van rust voorbij Alisson, maar doordat aangever Shkodran Mustafi buitenspel stond, werd het doelpunt afgekeurd. In de slotminuut van een bijzonder kansrijke eerste helft kopte Van Dijk na mistasten van Leno nog op de paal.

In de tweede helft vielen er een stuk minder kansen te noteren. Arsenal had een optisch overwicht in het eerste kwartier na de onderbreking, maar het was Liverpool dat na precies een uur voetballen de leiding nam in Noord-Londen. Een voorzet vanaf de linkerflank van Mané werd matig verwerkt door Leno, waarna de afvallende bal een prooi was voor James Milner: 0-1. Lucas Torreira had daarna direct wat terug kunnen doen, maar de Uruguayaanse middenvelder schoot recht op de vuisten van Alisson. Aan de overzijde redde Leno katachtig op een kopbal van Van Dijk, waardoor Arsenal mocht blijven hopen op een resultaat.

Alex Iwobi, Aaron Ramsey en Danny Welbeck werden in het laatste kwart van de wedstrijd door Unai Emery als invallers binnen de lijnen gebracht en eerstgenoemde was acht minuten voor tijd goud waard voor Arsenal. Iwobi stak Lacazette op fraaie wijze weg achter de verdediging van Liverpool, waarna Alisson de spits voldoende naar de zijkant leek te drijven. Lacazette creëerde echter ruimte voor zichzelf en tekende vervolgens uit een lastige hoek voor de gelijkmaker. In de absolute slotfase was het Arsenal dat het meest jacht maakte op de zege, maar een winnende treffer bleef uiteindelijk uit.