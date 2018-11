De Jong helpt PSV aan minimale zege op tiental van Vitesse

Na elf competitiewedstrijden is PSV nog altijd zonder puntverlies in de Eredivisie. De Eindhovenaren waren zaterdagavond in eigen stadion met 1-0 te sterk voor Vitesse, dat 75 minuten lang met tien man speelde na een rode kaart voor Danilho Doekhi. Luuk de Jong bezorgde PSV twintig minuten voor tijd de minimale zege, waardoor het puntentotaal naar 33 getild wordt.

Na de beschamende uitschakeling in de KNVB Beker door RKC Waalwijk (2-3 nederlaag na verlenging), wilde PSV zich zaterdagavond tegen Vitesse graag revancheren. In de competitie verloren de Eindhovenaren nog altijd geen punt en de laatste negen wedstrijden tegen Vitesse gingen allemaal gewonnen. Het eerste gevaar in het Philips Stadion kwam van de bezoekers uit Arnhem, maar een gevaarlijke voorzet van Oussama Darfalou bereikte niemand in het strafschopgebied.

Danilho Doekhi ontvangt een rode kaart na het neerhalen van de doorgebroken Hirving Lozano

De plannen van Vitesse-trainer Leonid Slutsky konden na veertien minuten spelen praktisch de prullenbak in. Doekhi vloerde de doorgebroken Hirving Lozano en werd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük van het veld gestuurd. Navarone Foor werd vervolgens naar de kant gehaald ten koste van Rasmus Thelander. De eerste keer dat PSV vervolgens dicht bij een treffer was, was via Vitesse-verdediger Max Clark. Hij werkte de bal bijna in eigen doel, maar doelman Eduardo reageerde attent.

Na uitglijden van Thulani Serero moest Eduardo niet lang daarna andermaal reddend optreden, toen Steven Bergwijn voor zijn neus opdook. Toch hield Vitesse tot de rust stand, nadat een schotje van Lozano weinig gevaar had opgeleverd. Na rust kreeg PSV al snel een mogelijkheid via Gastón Pereiro, maar de Uruguayaan had teveel tijd nodig. Vitesse beperkte zich in de tweede helft voornamelijk tot verdedigen, al was de ploeg van Slutsky na een uur spelen gevaarijk via een schot van Darfalou.

Pas in de 69e minuut kon het publiek in Eindhoven op de banken. Luuk de Jong liep slim weg bij Jake Clarke-Salter en tikte vanuit een voorzet van Lozano van dichtbij de openingstreffer binnen. In de slotfase kregen onder meer Bergwijn en Lozano nog mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar de 1-0 stand bleef uiteindelijk op het scorebord in Eindhoven. Mark van Bommel is zo zijn trainersloopbaan begonnen met elf competitiezeges op rij, waarmee hij het Eredivisie-record van Morten Olsen inmiddels heeft geëvenaard.