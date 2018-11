Kluivert kan volgend puntverlies AS Roma niet voorkomen

AS Roma heeft voor de derde keer op rij punten laten liggen in de Serie A. De formatie van trainer Eusebio Di Francesco kwam zaterdagavond op bezoek bij het dit seizoen sterk presterende Fiorentina niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Justin Kluivert speelde als invaller ruim een halfuur mee bij Roma, dat nu met zestien punten uit elf competitieduels een zevende plaats inneemt op de ranglijst.

Rick Karsdorp ontbrak vanwege blessureleed opnieuw in de wedstrijdselectie van Roma, terwijl Kluivert op de reservebank begon. De negentienjarige Nicolò Zaniolo kreeg wel het vertrouwen van Di Francesco en hij stond na drie minuten aan de basis van de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Zaniolo zette Edin Dzeko aan het werk, maar diens lobje kon doelman Alban Lafont vervolgens niet verschalken. Halverwege de eerste helft was de Bosnische spits opnieuw dicht bij de openingstreffer: ditmaal scheerde zijn schot rakelings over het doel van Lafont.

Fiorentina had tot dan weinig in de melk te brokkelen, maar wist na een halfuur voetballen wel aan de leiding te komen. Giovanni Simeone kon na een foutieve pass van Cengiz Ünder alleen op Robin Olsen af, waarna de doelman een overtreding beging op de Argentijnse aanvaller. De daaropvolgende strafschop wed vervolgens benut Jordan Veretout: 1-0. Roma wist de schade niet meer te repareren in de eerste helft, mede doordat een vrije trap van Lorenzo Pellegrini via Nikola Milenkovic op de paal belandde.

Tien minuten na de onderbreking werd Kluivert alsnog van stal gehaald door Di Francesco, die de voormalig Ajacied als vervanger van Stephan El Shaarawy binnen de lijnen bracht. Kort na de rentree van Kluivert voorkwam Olsen met puik keeperswerk de 2-0 van Gerson, waardoor Roma mocht blijven hopen op een resultaat. Het elftal van Di Francesco voerde de druk in het laatste halfuur op en wist vijf minuten voor tijd alsnog een punt uit het vuur te slepen. Fiorentina kreeg de bal niet weg na een voorzet van Aleksandar Kolarov, waarna Alessandro Florenzi succesvol afdrukte voor de gelijkmaker. Een winnende treffer zat er daarna niet meer in voor Roma.