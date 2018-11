‘Ik was net bij Feyenoord aangekomen en zag dat het hard aankwam’

Joris Delle werd afgelopen zomer door Feyenoord binnengehaald als de opvolger van Brad Jones, die naar het Saudische Al-Nasr vertrok. De Franse sluitpost speelde dit seizoen nog geen rol bij de Rotterdammers en is derde doelman achter Justin Bijlow en Kenneth Vermeer. Toch heeft Delle weinig moeite met die rol, zo vertelt hij in gesprek met Hand in Hand.

“Ik voel me echt wel onderdeel van de groep en zit ook altijd bij de wedstrijdselectie. Ik help mee met de warming-up om de eerste doelman zo goed mogelijk klaar te stomen voor de wedstrijd. Ik geloof dat ik zo ook buiten het veld mijn steentje kan bijdragen”, vertelt Delle, die benadrukt dat hij het naar zijn zin heeft in Rotterdam-Zuid. De 28-jarige sluitpost stond eerder onder contract bij FC Metz, OGC Nice, Cercle Brugge, Lens en NEC.

“We hebben natuurlijk een moeilijke start van het seizoen gehad met die nederlaag tegen De Graafschap. Ik was net bij Feyenoord aangekomen en zag dat dat verlies bij iedereen hard aankwam. De uitschakeling tegen Trencín maakte het natuurlijk niet makkelijker voor ons. Ik kon goed voelden dat er spanning hing, zo gaat dat bij een topclub. Maar we hebben ons aardig herpakt”, gaat de Fransman verder.

Delle heeft bij Feyenoord een contract tot het einde van het seizoen. Hij heeft er nog niet over nagedacht wat er daarna gaat gebeuren. “Nee. Ik laat alles op me afkomen en ik heb nog meer dan een half seizoen voor de boeg. Ik heb ondertussen wel geleerd dat je in het hier en nu moet leven.”