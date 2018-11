Depay loopt met Olympique Lyon tegen duur puntverlies aan

Olympique Lyon is er niet in geslaagd om zaterdagavond af te rekenen met Girondins de Bordeaux. Les Gones, waar Memphis Depay terugkeerde in de basiself en Kenny Tete niet tot de wedstrijdselectie behoorde, speelden in eigen stadion met 1-1 gelijk. Lyon blijft daardoor op de vierde plaats in de Ligue 1, al kan Olympique Marseille die plaats later dit weekeinde nog overnemen.

Depay moest het vorige week in het duel met SCO Angers (1-2 zege) nog stellen met een plaats op de reservebank. De aanvaller liet na die wedstrijd weten dat hij zich niet ‘gerespecteerd’ voelt bij Olympique Lyon, terwijl trainer Bruno Génésio hier ten overstaan van de gehele spelersgroep cynisch op zou hebben gereageerd. De oefenmeester gaf vrijdag aan dat de onenigheid uit de wereld is en Depay stond in het duel met Girondins de Bordeaux ‘gewoon’ weer aan de aftrap.

Na negen minuten spelen leek Bordeaux op voorsprong te komen via Yann Karamoh, maar zijn doelpunt werd na inmenging van de videoscheidsrechter geannuleerd wegens buitenspel. Moussa Dembélé en Nabil Fekir kregen vervolgens namens Olympique Lyon mogelijkheden op de openingstreffer, terwijl aan de andere kant Jimmy Briand en Karamoh gevaarlijk werden. Op slag van rust greep de thuisploeg de voorsprong.

Een voorzet van Fekir kwam ver in het strafschopgebied terecht, waar Houssem Aouar klaarstond om de bal tegen de touwen te schieten: 1-0. Na rust kwam Bordeaux beter uit de kleedkamer, wat resulteerde in kansen voor Younousse Sankharé en Briand. Een kwartier voor tijd viel de gelijkmaker. Een lange bal werd in eerste instantie nog onderschept door een verdediger van Lyon, maar viel vervolgens voor de voeten van Andreas Cornelius. De Deense spits nam het leer op de pantoffel en bepaalde eindstand daarmee op 1-1.