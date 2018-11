Vitesse hoeft niet te vrezen: ‘Ik blijf, honderd procent zeker’

Leonid Slutsky is niet bezig met een vertrek bij Vitesse. De krant A Bola schreef zaterdag dat de trainer in beeld is bij Sporting Portugal en dat er al wordt onderhandeld over een afkoopsom. Slutsky noemt het verhaal in een interview met FOX Sports echter ‘niet interessant’.

“Het is gossip. Ik concentreer me op een erg belangrijke wedstrijden en kan me niet bezighouden met roddels en dergelijke. Ik heb een tweejarig contract bij Vitesse en wil hier werken. Alleen als de eigenaar of directeur mij ontslaat, dan ga ik weg”, aldus de 47-jarige Rus.

De verhalen over Sporting komen als een ‘verrassing’ voor Slutsky: “Iedereen vraagt me er vandaag naar, maar het zijn slechts geruchten. Ik blijf, honderd procent zeker.” Slutsky volgde afgelopen zomer Henk Fraser op in Arnhem en met Vitesse neemt hij het zaterdagavond in het Philips Stadion op tegen PSV.

Slutsky heeft nog een contract tot medio 2020 in GelreDome. Voorheen was hij onder meer vijf jaar lang de trainer van CSKA Moskou, een baan die hij tussen augustus 2015 en de zomer van 2016 combineerde met het bondscoachschap van Rusland. In de zomer van 2017 ging hij aan de slag bij Hull City, maar in december kreeg hij al zijn congé.