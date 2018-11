Real Madrid kruipt door oog van de naald en voorkomt nieuwe blamage

Real Madrid heeft voor het eerst sinds 22 september weer weten te winnen in LaLiga. Het elftal van interim-trainer Santiago Solari trok de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid zaterdagmiddag in de slotfase naar zich toe: 2-0. Vinícius Júnior stond zeven minuten voor tijd aan de basis van de openingstreffer, waarna Sergio Ramos de eindstand bepaalde. Real had in zijn laatste vijf competitieduels slechts één punt gepakt en is voorlopig opgeklommen naar een zesde plaats in LaLiga. De achterstand op koploper Barcelona bedraagt nu vier punten, al komen de Catalanen later dit weekeinde nog in actie.

Real boekte afgelopen woensdag bij het debuut van Solari een ruime bekerzege op Melilla (0-4), maar dat het lek voorlopig nog niet boven is bij de Koninklijke bleek tegen Valladolid wel. Het bezoek hield de rijen achterin keurig gesloten en wist het aanvalsspel van Real Madrid zo verdienstelijk te ontregelen. Toch kreeg de ploeg van Solari in het openingskwartier twee uitstekende kansen: Karim Benzema schoot na een kleine vijf minuten voetballen voorlangs en even later stuitte Gareth Bale met een kopbal op doelman Jordi Masip.

Valladolid kwam daarna iets beter in de wedstrijd. Rubén Alcaraz had in het strafschopgebied van Real oog voor Antoñito, waarna de middenvelder een fraaie lob in huis had. Antoñito wist Thibaut Courtois daarmee te passeren, maar had vervolgens de pech dat de bal over het doel van de Belgische doelman scheerde. In de tweede helft voerde Real de druk richting het doel van Masip op, maar het was Valladolid dat na een uur voetballen een enorme kans op de openingstreffer kreeg. Een schot van Alcaraz was Courtois te machtig, maar belandde uiteindelijk op de lat.

Halverwege het tweede bedrijf ontsnapte Real opnieuw aan een achterstand, want ditmaal trof Toni Villa de lat. Solari besloot vervolgens in te grijpen: Gareth Bale en Marco Asensio werden gewisseld ten faveure van Lucas Vázquez en Vinícius Júnior. Laatstgenoemde drukte zeven minuten voor tijd zijn stempel op de wedstrijd, door aan de basis te staan van de 1-0. Vinícius Júnior bracht de bal vanaf de linkerkant in het strafschopgebied van Valladolid, waarna het leder via verdediger Kiko Olivas in het doel belandde. Sergio Ramos stelde de overwinning kort daarna vanaf de strafschopstip veilig voor Real.