Leicester City trekt op emotionele voetbalmiddag aan langste eind

Op een emotionele middag heeft Leicester City zaterdag drie punten gepakt tegen Cardiff City. In de eerste wedstrijd sinds het overlijden van clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha was een doelpunt van Demarai Gray genoeg: 0-1. Leicester stijgt dankzij de overwinning naar plek tien in de Premier League. Tegelijkertijd boekte Newcastle United de eerste overwinning van het seizoen, waardoor trainer Rafael Beniítez weer wat lucht heeft.

Cardiff City - Leicester City 0-1

Leicester speelde een uitwedstrijd, maar dat was tijdens de minuut stilte voorafgaand aan het duel niet te merken. Alle toeschouwers betuigden hun respect voor de overleden Srivaddhanaprabha, terwijl de spelers van Leicester vochten tegen de tranen. In een tumultueuze eerste helft werd niet gescoord. In minuut 27 viel Harry Maguire van Leicester geblesseerd uit; kort daarna trof Víctor Camarasa van Cardiff de lat uit een vrije trap. Een handsbal van Sol Bamba in het strafschopgebied na een schot van Jamie Vardy werd niet bestraft.

Cardiff begon sterker aan de wedstrijd, maar Leicester groeide in het duel en zodoende was de ruststand niet onlogisch. In de tweede helft moest doelman Kasper Schmeichel van Leicester enkele keren optreden, voordat Demarai Gray er 1-0 van maakte met een behendig schot op aangeven van Benjamin Chilwell. De doelpuntenmaker toonde een shirt ter ere aan Srivaddhanaprabha en kreeg een gele kaart, maar dat zal hem op dat moment niet hebben gedeerd. Leicester boekte na drie duels zonder zege weer eens een overwinning.

Everton - Brighton & Hove Albion 3-1

Jürgen Locadia begon bij Brighton op de bank, terwijl Davy Pröpper vanwege een enkelblessure niet van de partij was. De bezoekers kwamen na 25 minuten op achterstand door toedoen van Richarlison, die als eindstation fungeerde van een rappe counter. Het duurde niet lang voordat Lewis Dunk de stand in evenwicht bracht: hij troefde Kurt Zouma af in een kopduel en bekroonde een uitstekende voorzet van Solomon March. In de tweede helft greep Everton opnieuw de leiding dankzij een hard en laag schot van Seamus Coleman. Dertien minuten voor tijd maakt Richarlison een einde aan de onzekerheid: hij profiteerde van een dramatische pass van Dunk, omspeelde Shane Duffy met een magnifieke beweging en troefde ook keeper Mathew Ryan af.

Newcastle United - Watford 1-0

Newcastle is bezig aan een verschrikkelijk seizoen: van de voorgaande tien wedstrijden werden er zeven verloren en drie geremiseerd, terwijl de club ook al uit de Carabao Cup ligt. Benítez snakte naar een opsteker en die kwam er tegen Watford. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in minuut 65. Ayoze Pérez verlengde een harde vrije trap van Sung-Yong Ki met het hoofd en Newcastle mocht zich heel gelukkig prijzen met die treffer, want tot dat moment waren de beste kansen voor de bezoekers. Gerard Deulofeu liet voor rust een goede mogelijkheid op de 0-1 liggen en in de vijftigste minuut trof Roberto Pereyra de lat. Het doelpunt deed de thuisploeg goed en uiteindelijk had de score nog hoger kunnen uitvallen, maar Newcastle was ongetwijfeld content met de uitslag.

West Ham United – Burnley 4-2

Marko Arnautovic hielp West Ham voor eigen publiek aan een vroege voorsprong. De Oostenrijkse aanvaller ontfutselde centrale verdediger James Tarkowski de bal na elf minuten voetballen en schoot het leder vervolgens overtuigend voorbij Joe Hart: 1-0. The Hammers bleven daarna de bovenliggende partij, maar moesten op slag van rust wel de gelijkmaker incasseren. Ashley Westwood had een slim passje in huis op Johann Berg Gudmundsson, waarna de IJslander koelbloedig afrondde. West Ham kwam halverwege de tweede helft opnieuw op voorsprong. Felipe Anderson werd aan de linkerkant van het veld vrijgespeeld door Grady Diangana, waarna de Braziliaanse middenvelder met een tegendraads schot voor de 2-1 tekende. Door toedoen van Chris Wood kwam Burnley daarna opnieuw langszij, maar Anderson en Javier Hernández bezorgden West Ham in de slotfase alsnog de volle buit.