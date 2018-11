Bayern München capituleert en ziet Dortmund verder weglopen

Borussia Dortmund is ook na de tiende speelronde koploper in de Bundesliga. Het elftal van coach Lucien Favre wist het uitduel met VfL Wolfsburg zaterdagmiddag met minimaal verschil in zijn voordeel te beslissen (0-1). Achtervolger Bayern München liet tegelijkertijd op eigen veld twee dure punten liggen tegen SC Freiburg (1-1). De achterstand van de recordkampioen op Dortmund is zodoende opgelopen tot vier punten. Volgende week staan beide teams in Dortmund tegenover elkaar.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-1

Het openingsdoelpunt van Dortmund, na 26 minuten, kwam met wat mazzel tot stand. Via de opgestoomde Bruun Larsen kwam de bal aan de linkerflank terecht bij Jadon Sancho, die de bal voor het doel bracht. Een mislukte kopbal van Thomas Delaney diende vervolgens als assist voor Marco Reus, die wel raak kopte. In de tweede helft werd Dortmund door Wolfsburg niet voldoende in de problemen gebracht. Er kwamen wel enkele kansen, bijvoorbeeld voor Maximilian Arnold en Renato Steffen, maar de bezoekers bleven overeind en profiteerden optimaal van het puntenverlies van Bayern.

Bayern München – SC Freiburg 1-1

Met Arjen Robben als basisspeler werkte Bayern een matige eerste helft af. Het elftal van Niko Kovac zocht naar een opening in de hechte defensie van Freiburg, maar ontbeerde simpelweg creativiteit. De eerste serieuze mogelijkheid viel pas na 26 minuten voetballen te noteren: Serge Gnabary zette Robert Lewandowski aan het werk, maar de Poolse aanvaller schoot vervolgens van dichtbij op de voeten van Alexander Schwolow. Kort erna maakte de doelman ook een halve omhaal van Robben onschadelijk, maar verder werd Freiburg in de eerste nauwelijks aan het wankelen gebracht.

Bayern ontsnapte kort na rust aan een achterstand. Tim Kleindienst kopte de bal uit een vrije trap van Christian Günter voorbij Manuel Neuer, maar het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Bayern bleef in de tweede helft aanmodderen. Robben werd na een uur voetballen naar de kant gehaald ten faveure Franck Ribéry en even later moest James Rodríguez plaatsmaken voor Thomas Müller. Beide invallers voorzagen het aanvalsspel van Bayern van nieuw elan, maar het was uiteindelijk Gnabry die de recordkampioen over het dode punt heen hielp. De jonge aanvaller tekende tien minuten voor tijd voor de 1-0, door na een individuele actie raak te schieten in de korte hoek. Voldoende voor de zege was het echter niet, doordat Lucas Höler in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd de gelijkmaker tegen de touwen liep.

Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim 1-4

Hoffenheim ontsnapte in de BayArena aan een vroege achterstand. Kasim Nuhu werkte de bal na tien minuten voetballen ongelukkig in eigen doel, maar doordat Sven Bender in een eerder stadium buitenspel had gestaan, werd de treffer afgekeurd door arbiter Tobias Stielel. Kort daarna sloeg Hoffenheim aan de overzijde toe. Arsenal-huurling Reiss Nelson kwam na een korte hoekschop in balbezit en schoot de bal vervolgens vanuit een lastige hoek schitterend binnen. Lang kon het elftal van Julian Nagelsmann echter niet genieten van de voorsprong, want na precies een halfuur trok Leverkusen de stand via Karim Bellarabi alweer gelijk. De Duits international werd de diepte ingestuurd door Mitchell Weiser en verschalkte doelman Oliver Baumann vervolgens met een schot in de korte hoek.

Daarmee was de koek echter nog niet op in de eerste helft, want door een rake kopbal van Joelinton ging Hoffenheim uiteindelijk met een 1-2 voorsprong rusten. Kort na de onderbreking wist het bezoek zijn voordelige marge te verdubbelen: een overtreding van Jonathan Tah op Joelinton werd bestraft met een strafschop, waarna het buitenkansje werd benut door Vincenzo Grifo. Zeventien minuten voor tijd volgde de genadeklap voor Leverkusen. Grifo lanceerde Joelinton, waarna de Braziliaanse aanvaller op het doel van Lukas Hradecky afstormde en uiteindelijk succesvol de trekker overhaalde.

FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 2-2

Augsburg beleefde met Jeffrey Gouweleeuw in de basiself een droomstart voor eigen publiek. Jonathan Schmid bracht de bal na elf minuten laag voor het doel van Nürnberg, waarna Alfred Finnbogason eenvoudig kon scoren: 1-0. Het betekende voor de voormalig aanvaller van sc Heerenveen zijn zesde treffer in slechts vijf competitiewedstrijden dit seizoen. Bij Nürnberg was Virgil Misidjan basisspeler, maar de Nederlander kon in de eerste helft nauwelijks een vuist maken met zijn ploeg en mocht uiteindelijk van geluk spreken dat de rust werd gehaald zonder verdere kleerscheuren.

Nürnberg wist negen minuten na rust alsnog langszij te komen. Adam Zrelak wist in het strafschopgebied van Augsburg Alexander Fuchs te bereiken, waarna de jonge middenvelder succesvol afdrukte voor de 1-1. Augsburg wist zijn voorsprong middels een fraaie vrije trap van Schmid echter vrijwel onmiddellijk weer in ere te herstellen, maar moest daarna door toedoen van Lukas Mühl toch nog een late gelijkmaker incasseren.

Schalke 04 – Hannover 96 3-1

De eerste serieuze mogelijkheid was na negentien minuten voor het bezoek uit Hannover: Felipe kopte uit een hoekschop rakelings naast. Kort erna dacht Mark Uth Schalke aan de leiding te brengen, maar zijn treffer werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. De thuisploeg dacht na ruim een halfuur een strafschop te mogen nemen: arbiter Markus Schmidt legde de bal op de stip na een overtreding van Josip Elez op Uth. Die beslissing werd na raadpleging van de videoscheidsrechter echter teruggedraaid.

Na een uur voetballen mocht Schalke alsnog aanleggen voor een strafschop. Uth werd in het strafschopgebied van Hannover gevloerd door doelman Philipp Tschauner, waarna Nabil Bentaleb vanaf elf meter voor de 1-0 zorgde. Hannover wist twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte te komen door een rake kopbal van Hendrik Weydandt, maar door gestuntel in de defensie van de bezoekers kon Breel Embolo Schalke vrijwel onmiddellijk weer aan de leiding brengen. Uth stelde de zege in de absolute slotfase veilig voor Schalke.