Internazionale kent uitstekende voorbereiding op weerzien met Barcelona

Internazionale blijft meedoen in de bovenste regionen van de Serie A. De ploeg van Luciano Spalletti is zaterdag op basis van doelsaldo geklommen naar de tweede plek, dankzij een 5-0 zege op Genoa. Koploper Juventus heeft drie punten meer en komt zaterdag nog in actie. Voor Inter, dat de grootste thuiszege van 2018 boekte, was het een uitstekende voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Barcelona van dinsdag in de Champions League.

In de voorgaande twee wedstrijden tegen Barcelona en Lazio bleef Stefan de Vrij op de bank, maar tegen Genoa had de verdediger weer een basisplek. Ten opzichte van het competitieduel met Lazio, dat met 0-3 werd gewonnen, voerde trainer Spalletti in totaal vijf wijzigingen door; een van de spelers die op de bank belandde, was aanvoerder Mauro Icardi. Vermoedelijk koos Spalletti vanwege het naderende weerzien met Barcelona voor een andere opstelling.

Het scorend vermogen van Icardi werd niet erg gemist. Bij de rust leidde Inter al met 2-0, dankzij treffers van Roberto Gagliardini en Matteo Politano in respectievelijk de veertiende en zestiende minuut. Het eerste doelpunt was het gevolg van slecht verdedigend werk van Genoa. Na slordig balverlies van de bezoekers kreeg João Mário de bal met wat geluk bij Gagliardini, die de verre hoek vond. Bij de tweede treffer was Mário opnieuw de aangever. Na zijn pass liet verdediger Ionut Radu zich te gemakkelijk aftroeven door Gagliardini.

Het werd zodoende een onbezorgde eerste helft voor Inter. Vier minuten na rust gooide Gagliardini het duel definitief op slot, door een rebound te benutten na een gesmoord schot va Ivan Perisic. In de blessuretijd scoorde Inter nog twee keer: Mário knalde hard raak vanaf de rand van het strafschopgebied en invaller Radja Nainggolan bepaalde met het hoofd de eindstand. Inter zal het vizier nu richten op het weerzien met Barcelona, dat aan kop gaat in de Champions League-groep waar ook PSV in zit.