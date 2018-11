Cruciale ingreep Aké deert Man United niet door treffer in extremis

Manchester United heeft zaterdagmiddag ternauwernood puntverlies voorkomen in de Premier League. Het elftal van manager José Mourinho kwam op bezoek bij Bournemouth terug van een achterstand en stelde de zege pas in de tweede minuut van de blessuretijd veilig door een doelpunt van Marcus Rashford: 1-2. Oranje-international Nathan Aké speelde de gehele wedstrijd en was in de tweede helft met een cruciale ingreep van levensbelang voor Bournemouth, dat het punt in extremis echter toch nog uit handen gaf. United komt door de zege in punten gelijk met Bournemouth (20 punten uit 11 competitieduels) en staat nu zevende op de ranglijst.

United wist slechts twee van zijn zeven voorgaande uitwedstrijden in de Premier League in winst om te zetten en ook op Dean Court had de formatie van Mourinho het lastig. Het dit seizoen sterk presterende Bournemouth toonde zich voor eigen publiek een meer dan geduchte opponent en kwam na elf minuten voetballen verdiend op voorsprong. Lewis Cook stak Junior Stanislas op fraaie wijze weg achter de verdediging van United, waarna de buitenspeler in het strafschopgebied oog had voor Callum Wilson. Laatstgenoemde kon vervolgens van dichtbij ongehinderd de 1-0 binnen lopen.

De voorsprong kwam Bournemouth toe. Het elftal van succestrainer Eddie Howe had in de openingsfase al enkele waarschuwingsschoten afgelost en leek halverwege de eerste helft recht te hebben op een strafschop. David Brooks werd overduidelijk in de rug geduwd door Luke Shaw, maar arbiter Paul Tierney weigerde de bal vervolgens op de stip te leggen. United had weinig in de melk te brokkelen, maar kwam tien minuten voor rust wel uit het niets langszij. Alexis Sánchez, die de geblesseerde Romelu Lukaku bij United verving in de punt van de aanval, trok de bal vanaf de rechterflank terug richting de strafschopstip, waarna Anthony Martial beheerst afrondde: 1-1.

Na de onderbreking was de eerste grote kans voor de thuisploeg: een poging achter het standbeen van Brooks kon maar ternauwernood onschadelijk worden gemaakt door David de Gea. Daarna draaide United de duimschroeven flink aan. Bournemouth werd met de rug tegen de muur gedrukt en ontsnapte in de eerste twintig minuten van het tweede bedrijf meermaals aan een achterstand. Zo schoot Shaw van dichtbij op doelman Asmir Begovic, teisterde Ashley Young uit een vrije trap de lat en was de rebound die erna volgde, mede door uitstekend verdedigend werk van Aké, niet besteed aan zowel Marcus Rashford als Paul Pogba.

In het laatste kwart van de wedstrijd wist Bournemouth weer steeds vaker onder de druk van United uit te komen en mocht het zelfs nog stiekem hopen op een overwinning. Brooks dook tien minuten voor tijd opnieuw gevaarlijk op in het strafschopgebied van United, maar de international van Wales schoot vervolgens op de vuisten van De Gea. United maakte in de absolute slotfase jacht op de overwinning en kreeg in de tweede minuut van de officiële speeltijd daadwerkelijk loon naar werken. Aké zat mis bij een voorzet van Pogba, waarna Rashford van dichtbij voor de verlossing zorgde.