Atlético geeft Barcelona kans om verder uit te lopen in LaLiga

Atlético Madrid heeft twee punten laten liggen in LaLiga. Dankzij een prachtige vrije trap van Antoine Griezmann leek de ploeg van Diego Simeone zaterdag te gaan winnen op bezoek bij Leganés, maar de nummer achttien van de competitie sleepte toch een punt uit het vuur (1-1). Atlético stijgt door het punt in ieder geval voor even naar de tweede plek, maar kan deze speelronde nog worden gepasseerd door Espanyol, Sevilla en Deportivo Alavés. Koploper Barcelona heeft een punt meer dan Atlético en komt zaterdag nog in actie.

Leganés kwam voor eigen publiek goed voor de dag. De laagvlieger hield Atlético in grote gedeelten van het eerste bedrijf in bedwang. De wedstrijd was redelijk in evenwicht: Atlético had meer balbezit, maar deed daar erg weinig mee in het Municipal de Butarque. De meeste doelpogingen kwamen van de thuisploeg: zo kopte Youssef En-Nesyri na twintig minuten maar net over het doel van Jan Oblak. Het gevaar van Leganés kwam vooral uit standaardsituaties.

In de tweede helft liet Atlético zich wat meer gelden. Doelman Iván Cuéllar moest meermaals handelend optreden: met een sprint uit zijn doel voorkwam hij een grote kans voor Gelson Martins, terwijl hij inzetten van Griezmann en Stefan Savic pareerde. Het offensief van Atlético sorteerde uiteindelijk toch het gewenste effect. Ruim twintig minuten voor tijd mocht Griezmann vanaf een meter of 23 aanleggen voor een vrije trap. Cuéllar stond als aan de grond genageld, hoewel de bal zeker niet helemaal in de hoek zat: 0-1.

Daarmee was de wedstrijd nog niet beslist. Cuéllar voorkwam met een goede ingreep dat Griezmann zijn doelpuntenproductie zou verdubbelen en acht minuten voor tijd kreeg Atlético het deksel op de neus. Vanaf het middenveld bracht Jonathan Silva de bal uit een vrije trap in het strafschopgebied. Rodrigo Tarín dook op bij de tweede paal en trof van dichtbij de lat, waarna de bal terechtkwam bij Guido Carrillo. De invaller, die pas tien minuten in het veld stond, gaf het beslissende laatste tikje.