Vitesse ontkent naderend vertrek van Slutsky naar Portugal

Leonid Slutsky staat op het punt om Vitesse te verlaten, zo claimt A Bola zaterdagmiddag. Volgens de sportkrant onderhandelt Sporting Portugal met de Eredivisionist over de voorwaarden om Slutsky over te nemen. Er zou nog een verschil van 500.000 euro tussen vraag en aanbod zitten, maar dat lijkt niet onoverkomelijk. Vitesse ontkent de geruchten echter.

"Dat is niet aan de orde", verzekert algemeen directeur Joost de Wit aan het Algemeen Dagblad. Technisch directeur Marc van Hintum maakt eveneens duidelijk dat er 'niets klopt' van het verhaal. "Deze geruchten zijn nergens op gebaseerd."

Voorzitter Frederico Varandas van Sporting bracht vrijdag een bliksembezoek aan Nederland. De namen van de werkloze trainers Frank Rijkaard, Frank de Boer en Peter Bosz vielen meteen. In werkelijkheid was hij in Nederland voor gesprekken met Vitesse, zo stelt A Bola.

Voor Slutsky zou een contract voor anderhalf jaar klaarliggen in Lissabon. De 47-jarige oefenmeester is pas sinds dit seizoen actief als trainer van Vitesse. Hij volgde Henk Fraser op en werd de eerste Russische trainer in de Eredivisie. In de competitie staat de club momenteel op de vijfde plek en deze week bereikte Vitesse de achtste finales van de KNVB Beker, door met 0-2 van Heracles Almelo te winnen.

Slutsky heeft nog een contract tot medio 2020 in GelreDome. Voorheen was hij onder meer vijf jaar lang de trainer van CSKA Moskou, een baan die hij tussen augustus 2015 en de zomer van 2016 combineerde met het bondscoachschap van Rusland. In de zomer van 2017 ging hij aan de slag bij Hull City, maar in december kreeg hij al zijn congé.