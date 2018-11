Keuze van Koeman pakt goed uit: ‘Ik respecteer Cocu, maar nu beslis ik’

Erwin Koeman heeft de ambitie om de nieuwe hoofdtrainer van Fenerbahçe te worden. Na het ontslag van Phillip Cocu bleef de assistent-trainer aan, samen met Chris van der Weerden. In zijn eerste wedstrijd als interim-trainer poetste Fenerbahçe vrijdagavond een 2-0 achterstand weg in de beladen derby tegen Galatasaray (2-2).

Koeman hoopt dat het daar niet bij blijft. "Maar alleen de voorzitter kan bepalen wat er nu gebeurt", citeert NUsport de ex-trainer van onder meer Feyenoord en FC Utrecht. Hij benadrukt dat alleen voorzitter Ali Koç kan bepalen wat er nu gaat gebeuren. Koeman hoopt snel op duidelijkheid. "Misschien eindigt het maandag, misschien volgende week. Hoe dan ook blijven we ons best doen."

Fenerbahçe had in de derby tegen Galatasaray meer verdiend dan een punt, vindt Koeman. Hij stipt aan dat zijn ploeg 'ook in de eerste helft' de betere kansen kreeg, ook al leidde Galatasaray bij rust met 1-0. "Ook na de 2-0 zijn we in ons plan blijven geloven en komen we op 2-1. De 2-2 was meer dan verdiend en eigenlijk kan ik niet geloven dat we de wedstrijd niet hebben gewonnen."

Veel wijzigingen deed Koeman niet, ten opzichte van de keuzes die zijn voorganger Cocu maakte. Wel koos hij er, in tegenstelling tot Cocu, voor om Mathieu Valbuena een basisplek te geven. De Fransman betaalde het vertrouwen terug door na rust een penalty te benutten en de gelijkmaker van Jailson voor te bereiden. "Ik heb de beslissing van Phillip altijd gerespecteerd, omdat hij de hoofdcoach was. Maar nu ben ik de trainer en neem ik de beslissingen."