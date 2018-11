Namen van Rijkaard, Bosz en De Boer vallen in Portugal

In de zoektocht naar een opvolger van de ontslagen trainer José Peseiro is Sporting Portugal in Nederland uitgekomen. Volgens CMTV is voorzitter Frederico Varandas vrijdag naar Amsterdam gevlogen voor gesprekken met een kandidaat. Portugese media speculeren dat het gaat om Frank de Boer, Frank Rijkaard of Peter Bosz.

Varandas werd vrijdag gefotografeerd toen hij terugkeerde op het vliegveld van Lissabon na het 'bliksembezoek' aan Nederland. Directeur internationale relaties Hugo Viana en clubadvocaat João Lobão waren met de preses meegereisd. SportTV suggereert dat Varandas in Amsterdam sprak met Rijkaard, maar CMTV acht de kans groter dat het ging om Bosz. "Voorlopig is er geen officiële bevestiging over de opvolger van Pereiro, maar die zal niet lang op zich laten wachten."

Als Bosz naar Sporting gaat, wordt hij herenigd met Nemanja Gudelj. Record wijst meteen op uitspraken van Gudelj over Bosz, eerder deze week in ELF Voetbal. De middenvelder, die Ajax in januari 2017 verliet, baalde van de gebrekkige communicatie met Bosz. "Het stoorde me dat Bosz me geen uitleg gaf waarom hij me plotseling passeerde. Dat uitgerekend na een sterke serie wedstrijden van mijn kant", zei hij.

Bosz is clubloos na zijn ontslag bij Borussia Dortmund in december 2017. Hij hield het een half jaar uit in Duitsland. Rijkaard is al sinds januari 2013 niet meer actief als trainer; hij werd toen na tweeënhalf jaar ontslagen als bondscoach van Saudi-Arabië. Eerder was Rijkaard bondscoach van Oranje en trainer van Sparta Rotterdam, Barcelona en Galatasaray.

De Correio da Manhã verwacht echter dat er een keuze gemaakt zal worden tussen Rijkaard en De Boer. Laatstgenoemde werd in september 2017 na 77 dagen ontslagen bij Crystal Palace en zit sindsdien zonder club. Afgelopen weekend gaf hij bij FOX Sports aan wel weer aan de slag te willen. "Ik heb wel zin om weer op het veld te staan en met een groep bezig te zijn."