‘Cocu is een heel goede trainer, maar ik neem niet mijn eigen mensen mee’

Phillip Cocu kan op zoek naar een nieuwe baan, na zijn ontslag als trainer van Fenerbahçe op zondag. Marcel Brands, de technisch directeur van Everton, is in ieder geval niet van plan om Cocu naar Engeland te halen. Het lijkt de voormalig technisch manager van PSV geen goed plan om opnieuw met Cocu samen te werken, vertelt hij in De Telegraaf.

Brands benadrukt dat hij Cocu een 'heel goede trainer' vindt. In 2013 was Brands verantwoordelijk voor de aanstelling van Cocu als hoofdtrainer en nadien won PSV onder meer drie landstitels. Afgelopen zomer bewandelden ze allebei hun eigen pad; Brands verkaste naar Everton, terwijl Cocu zijn geluk ging beproeven in Turkije. Volgens de technisch directeur was er nooit sprake van een eventuele gezamenlijke overstap naar Goodison Park.

"Het is niet goed om als buitenlander je eigen mensen mee te nemen", verklaart Brands. "Voor mij was het ook beter om niet met een Nederlander in de Premier League te beginnen. Anders heb je als club twee mensen aan het roer staan die niet eerder in Engeland hebben gewerkt." Marco Silva werd de nieuwe coach van the Toffees en Brands is 'heel blij' met hem. "Ik kende hem al van Sporting Portugal, waar ik af en toe ging scouten voor PSV."

Het avontuur van Cocu mondde uit in een grote teleurstelling. De oefenmeester hield het 123 dagen vol in Istanbul, maar na een thuisnederlaag tegen Ankaragücü (1-3) was het geduld van de clubleiding op. Brands betreurt de wijze waarop het is gelopen. "Normaal zou Phillip Fenerbahçe niet hebben gedaan. Maar hij was onder de indruk van hun plannen. Jammer dat het zo afloopt. De start was dramatisch en dan wordt het moeilijk."