Kritiek op Ajax-back: ‘Alsof hij in een Panna Knock Outshow van Nike is beland’

Mitchel Bakker verscheen afgelopen woensdag in de basis bij Ajax tegen Go Ahead Eagles (3-0). De linksback mocht het laten zien van trainer Erik ten Hag in de TOTO KNVB Beker en maakte de negentig minuten vol. De door Ajax opgeleide verdediger maakte geen goede indruku op Henk Spaan, die onder meer vindt dat de ‘gedoodverfde linksback van de toekomst’ teveel balverlies leed.

De achttienjarige Bakker werkt zijn wedstrijden doorgaans af bij Jong Ajax. “Hij gelooft inmiddels zo in zijn eigen status dat hij geen bal kan aannemen of beroeren zonder een ergerniswekkende teenshuffle te demonstreren", schrijft Spaan in zijn column voor Het Parool.

Hij gaat in op de reactie van analist Kenneth Perez bij FOX Sports. “Hij wist in de rust zijn woede niet te verbergen. Ik kon de analist goed volgen. Is Schöne net gestopt met de no look-pass zonder tegenstanders in de buurt, begint Bakker met ballen onder de voet te laten rollen alsof hij in een Panna Knock Outshow van Nike is beland.”

Een kwartier voor tijd liet Bakker volgens Spaan zien waar hij goed in is. “Pas in de 74ste minuut van de wedstrijd gaf hij zijn eerste mooie bal, een pass ineens de diepte in, zonder tierelantijnen. Daarvoor had hij in de 14de, 16de, 40ste, 61ste en 70ste minuut de bal zomaar weggegeven, iets te veel voor een speler met niets meer achter zijn naam dan het predicaat 'talent'.”