Messi kon in Engeland 250 miljoen euro verdienen

AS Roma heeft een principeakkoord bereikt met Héctor Herrera van FC Porto. De Mexicaans international beschikt over een aflopend contract en kan komende zomer daarom transfervrij overkomen. (Diverse Italiaanse media)

Benfica betaalde in de zomer acht miljoen euro voor Nicolás Castillo, maar de spits speelt amper en kan alweer vertrekken. West Ham United ziet het wel zitten om Castillo naar Engeland te halen. (A Bola)

De club wilde voldoen aan de transferclausule van 250 miljoen euro en de aanvaller van Barcelona kon datzelfde bedrag netto gaan verdienen in vijf jaar.