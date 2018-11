‘Het voelt als een beetje doodgaan, alsof ik op de elektrische stoel zit’

Leonid Slutsky werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van Vitesse en de Rus heeft zijn draai in Arnhem inmiddels gevonden. De bevlogen trainer was in het verleden lange tijd werkzaam bij de Russische topclub CSKA Moskou en moest aan zijn vrienden dan ook wel even tekst en uitleg geven toen hij met Vitesse voor een club uit de Eredivisie koos. “Maar de Eredivisie is een prachtige competitie, vertelt de coach van de Arnhemmers in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Oké, Ajax en PSV zijn van een compleet andere orde. Maar verder zijn veel clubs aan elkaar gewaagd”, legt de voormalig bondscoach van Rusland uit. “Dat Ajax indruk maakt in de Champions League kwam mij wel goed uit, kon ik toch fijntjes wijzen op het niveau hier. Dat ze eveneens indruk maakten tegen Vitesse (0-4, red.), daar was ik minder blij mee, haha.”

Waar Slutsky in de media een rustige indruk maakt, zit hij tijdens wedstrijden vaak zenuwachtig op zijn stoel. “Het is een genetische reactie op de stress die mijn vak met zich meebrengt. Ik kan het niet echt uitleggen”, aldus Slutsky. “Een paar dagen voor een wedstrijd begin ik onbewust energie te sparen, dat komt er dan uit tijdens die wedstrijd. Ik wil mijn elftal helpen, energie overbrengen. Een tegengoal, een nederlaag, het voelt als een beetje doodgaan. Alsof ik op de elektrische stoel zit, haha.”

Slutsky geeft aan dat hij zijn gewoontes al geprobeerd heeft te veranderen, maar dat lukte hem niet. “Na een duel slaap ik niet. Nooit. Ik sla gemiddeld dus één nacht per week volledig over. Nee, natuurlijk is dat niet gezond. Maar het is zoals ik mijn vak beleef.”