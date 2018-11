Cerny realistisch na rentree: ‘Hakim, Dusan en David spelen erg sterk’

Václav Cerny maakte afgelopen woensdag in de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles zijn rentree in de hoofdmacht van Ajax. De Tsjechische buitenspeler startte in de basis, nadat hij ruim een jaar aan de kant stond met een zware knieblessure. Eind oktober 2017 scheurde hij zijn kruisband in zijn rechterknie af, waarna een lange periode van revalideren begon. Cerny kan weer vooruitkijken, maar beseft dat het moeilijk wordt om een basisplaats te veroveren in Ajax 1.

Met Hakim Ziyech, Dusan Tadic en David Neres is de concurrentie op de flanken groot. Over een paar maanden komt ook Hassane Bandé er weer aan. Hij brak in de voorbereiding op het huidige seizoen zijn kuitbeen. "Ik moet realistisch zijn. Dat is het belangrijkste. Zo ben ik”, aldus Cerny in gesprek met de NOS. “Ik zei woensdag na de wedstrijd ook: 'Dit team loopt goed, we maken veel goals. Hakim, Dusan en David spelen erg sterk. Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat ik terugkom van een zware blessure en ik heb gezien hoe hun niveau is op het veld'.”

“Ze spelen hartstikke goed. Ik moet echt mijn best doen om met hun de strijd aan te gaan. En zover ben ik op dit moment nog niet", vervolgt Cerny, die aangeeft dat hij dicht tegen zijn oude niveau aanzit. “Het voelde wel heel apart woensdag. Na een jaar stond ik weer in de ArenA. En ik wilde te graag. Op trainingen merk ik dat het anders is. Ik sta er beter voor dan voor mijn blessure. Lichamelijk ben ik fit, mijn snelheid is goed en mijn lichtvoetigheid is gebleven. Ik ben dichtbij, maar er zijn nog wel dingen die automatisch moeten gaan.”

Cerny raakte bijna een jaar lang geen bal meer aan. Hij miste het voetbal enorm. “Ik wil nu vooral genieten dat ik weer dagelijks op het veld kan staan. Ik wil gewoon beter worden en plezier maken. En als ik plezier heb, dan zien de trainers dat. Misschien kan ik dan na de winterstop of misschien zelfs nog voor de winterstop belangrijk zijn voor het team.”