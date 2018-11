FIFA haalt uit naar ‘misleidende media’ na Football Leaks-publicaties

Naar aanleiding van publicaties in de media op basis van documenten van Football Leaks is de FIFA in de nacht van donderdag op vrijdag met een reactie gekomen. Voorzitter Gianni Infantino zou Paris Saint-Germain en Manchester City op onrechtmatige wijze geholpen hebben om straffen te ontlopen nadat beide clubs financiële regels hadden overtreden. De wereldvoetbalbond laat via een statement op de website weten dat “geen van de verhalen iets bevat dat erop wijst dat er een wet, statuut of regel is geschonden”.

Uitsluiting van Europees voetbal dreigde voor PSG en City, maar door tussenkomst van Infantino werd een schikking getroffen. Beide clubs betaalden een relatief laag bedrag om straffen te ontlopen. Deze deals werden aangeboden door Infantino, terwijl hij dit nooit had mogen aanbieden. “Het lijkt duidelijk dat de berichtgeving in sommige media slechts gericht is op één doel: een poging de nieuwe leiding van de FIFA te ondermijnen en in het bijzonder de president Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura", zo luidt het statement van de wereldvoetbalbond.

De FIFA geeft aan dat in oktober honderden vragen binnen zijn gekomen van een groep journalisten, die gebaseerd waren op ‘privé- en interne e-mails en op andere informatie waartoe derden (illegaal) toegang hadden'. “Ondanks het feit dat wij deze vragen op een duidelijke en eerlijke manier hebben beantwoord, hebben bepaalde media besloten om de meeste van onze antwoorden te negeren. Zij hebben de feiten verdraaid in een poging om de FIFA in discrediet te brengen en hun lezers te misleiden.”

Volgens de FIFA heeft Infantino juist gehandeld. “Om iedere twijfel te voorkomen, moet benadrukt worden dat géén van de verhalen ook maar iets bevat van wat maar in de buurt komt van het overtreden van enige wet, statuut of regel.” Infantino geeft zelf ook een reactie. Hij laat weten dat hij op voorhand al rekening hield met ‘grote weerstand’ in zijn strijd om de FIFA te veranderen en te verbeteren. “In het bijzonder van mensen die niet meer schaamteloos konden profiteren van het systeem waarvan ze deel uitmaakten. Maar dat is waarom ik ben gekozen en ik heb maar één focus: het voetbal wereldwijd te verbeteren en te ontwikkelen.”