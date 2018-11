‘Ayoub gedraagt zich onprofessioneel en krijgt straf van Feyenoord’

Feyenoord heeft onlangs een straf uitgedeeld aan Yassin Ayoub. De middenvelder zou zich allesbehalve professioneel hebben opgesteld, meldt het Algemeen Dagblad. Wat er precies is voorgevallen en welke straf Ayoub heeft gekregen, weet de krant niet te melden.

Ayoub behoorde onlangs niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met Willem II (1-1). De reden wil trainer Giovanni van Bronckhorst niet naar buiten brengen. “Omdat ik voor mijn spelers ook een beschermende factor wil zijn. Dat is hoe ik werk”, wordt de coach geciteerd door het dagblad. “Wat er intern gebeurt, is iets tussen mij en de spelers. Maar er zijn dingen die niet kunnen en dat los ik graag intern op.”

Ayoub is sinds zijn overstap van FC Utrecht naar Feyenoord geen basisspeler. Dit seizoen kwam hij in de Eredivisie niet verder dan 59 speelminuten in vijf wedstrijden. Van Bronckhorst sprak eerder al uitvoerig met de 24-jarige middenvelder. “En ik weet dat er dan soms veel kritiek is omdat spelers niet in actie komen", aldus Van Bronckhorst. “Maar het publiek weet niet altijd wat er gebeurt.”

De transfervrije aanwinst begint zondag in De Kuip tegen VVV-Venlo naar verwachting opnieuw op de bank. Van Bronckhorst beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Ridgeciano Haps ontbreekt met een blessure, terwijl Jeremiah St. Juste geschorst is naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Ajax.