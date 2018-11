‘Toch vraag je je af: waar blijft de oude Kasper Dolberg?’

Kasper Dolberg sukkelde dit kalenderjaar met blessureleed, maar is inmiddels volledig hersteld. Toch is hij nog niet helemaal de oude, ziet Wim Kieft. De oud-international vindt dat de Deense spits nog ver van zijn oude vorm verwijderd is en hij is van mening dat Dolberg de tijd moet krijgen om weer toe te werken naar zijn oude niveau. “Hij heeft na zijn blessure gewoon meer tijd nodig en die moet je hem gunnen, desnoods nog twee maanden”, aldus Kieft.

De 21-jarige spits kwam dit seizoen in alle competities niet verder dan vier doelpunten. “Toch vraag je je af: waar blijft de oude Dolberg, de Dolberg van twee seizoenen geleden toen hij in die periode tegen Schalke 04 en Olympique Lyon in de eindfase van de Europa League zo’n geweldige serie neerzette en onvoorstelbare dingen liet zien? Met z’n wegdraaien willekeurig naar links of rechts, z’n snelheid waarmee hij direct twee meter loskwam en z’n hoge handelingssnelheid kondigde hij zich aan als topspits”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Hij ontsteeg het niveau van de Eredivisie en toen speelde ook nog dat bod van vijftig miljoen euro op hem door AS Monaco.”

Kieft denkt dat Dolberg destijds misschien wel boven zijn niveau speelde. “Misschien was het allemaal iets te overdreven, maar die Dolberg hebben we sindsdien niet meer gezien. Het is bijna een mysterie te noemen. Waar is die flits?”, vervolgt hij. “Als spits kan je soms in een flow zitten dat alles lukt en je beter speelt dan je eigenlijk bent. Maar voor iedereen is die topfase wel de meetlat waarlangs Dolberg wordt gelegd. En voldoe maar eens aan het verwachtingspatroon als de vorm ontbreekt en je te maken hebt met fysieke ongemakken. Ik begrijp wel in welke situatie Dolberg zit. Hij heeft na zijn blessure gewoon meer tijd nodig en die moet je hem gunnen, desnoods nog twee maanden.”

Volgens Kieft werkt het systeem waarin Erik ten Hag Ajax laat spelen niet in het voordeel van Dolberg. “Het systeem beperkt de ruimte in het strafschopgebied tot een minimum en met Tadic en Ziyech staan er mensen op de flanken, die graag naar binnen komen om te schieten of een steekbal te geven. Als er dan van de backs Mazraoui en in mindere mate Tagliafico nauwelijks bespeelbare voorzetten komen dan begrijp je dat Dolberg van die kant ook weinig ondersteuning krijgt om zijn vertrouwen op te krikken met doelpunten.”