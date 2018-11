De Wolf: ‘Twee van 7,5 á 8 miljoen, écht goede kwaliteitsspelers’

John de Wolf hoopt dat Feyenoord het gat met Ajax en PSV in de nabije toekomst kan dichten. Volgens de oud-speler van de Rotterdammers zijn de clubs uit Amsterdam en Eindhoven een stuk verder dan zijn voormalig werkgever. De Wolf adviseert Feyenoord om wat meer uit te gaan geven op de transfermarkt en minder geld uit te geven aan relatief goedkope spelers.

“Ajax en PSV zijn zoveel beter geworden. Die hebben zulke grote aankopen gedaan. Ze hebben de beste spelers kunnen behouden”, aldus De Wolf bij FC Rijnmond. “Dat is de pech van Feyenoord. Hopelijk kopen ze niet meer vijf spelers van drie of vier miljoen, maar twee van 7,5, acht miljoen: écht goede kwaliteitsspelers.”

Feyenoord staat na tien wedstrijden op de derde plaats achter Ajax en PSV. Volgens De Wolf zijn de nummers één en twee veel sterker dan de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. “Dat zien we toch allemaal?”, aldus De Wolf, die het niet ondenkbaar acht dat Feyenoord kan winnen van Ajax of PSV. “Voetbal blijft een onvoorspelbaar spelletje. Je kunt in een flow zitten als je een paar keer achter elkaar wint. In december komt PSV naar De Kuip. Stel je voor dat je dan in een goede flow zit. Misschien win je die wedstrijd dan ook wel.”

De achterstand van Feyenoord op koploper PSV bedraagt tien punten. Volgens De Wolf had Feyenoord hoger op de ranglijst kunnen staan. “We doen nu allemaal alsof ze zo goed zijn en geen fouten maken, maar als je de vijf punten van de wedstrijden tegen De Graafschap en Willem ll bij je had gehad, had je gelijk gestaan met Ajax. Dan had je het fantastisch gedaan.”