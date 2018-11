Mbappé en Neymar nemen PSG op sleeptouw in Franse topper

Paris Saint-Germain heeft ook zijn twaalfde wedstrijd dit seizoen in de Ligue 1 in winst weten om te zetten. De regerend landskampioen won vrijdagavond dankzij doelpunten van Kylian Mbappé en Neymar met 2-1 van Lille OSC, de nummer twee van de ranglijst. PSG blijft zodoende foutloos in de Franse competitie en kan met vertrouwen toewerken naar het Champions League-duel van aankomende dinsdag met Napoli.

Nadat Mbappé vorige week tegen Olympique Marseille vanwege disciplinaire redenen genoegen moest nemen met een invalbeurt, verscheen het Franse wonderkind voor het duel met Lille gewoon weer aan de aftrap bij PSG. De bezoekers uit Noord-Frankrijk presteren dit seizoen uitstekend in de Ligue 1 en verweerden zich ook in het Parc des Princes zeer kranig.

De eerste kans van de wedstrijd was zelfs voor Lille: Gianluigi Buffon moest na acht minuten voetballen redden op een schot van Xeka, dit seizoen een van de uitblinkers op het middenveld van Lille. PSG nam de wedstrijd daarna stevig in handen, maar slaagde er voor rust uiteindelijk niet meer in te scoren. Zo stuitte Ángel Di María na goed voorbereidend werk van Neymar op doelman Mike Maignan, terwijl Marquinhos uit een hoekschop rakelings over kopte.

In de tweede helft wist PSG het krachtsverschil alsnog uit te drukken in doelpunten, al werd de ban pas twintig minuten voor tijd gebroken door Mbappé. De aanvaller werd de diepte ingestuurd door Neymar, waarna hij de bal met precisie voorbij Maignan schoot. De definitieve beslissing volgde kort voor tijd: Neymar combineerde door de as van het veld fraai met Mbappé, waarna de Braziliaanse superster een hard schot produceerde dat Maignan uiteindelijke machtig was. De aansluitingstreffer van Nicolas Pépé (strafschop) in blessuretijd kwam te laat voor Lille.