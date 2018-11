Dries Mertens schittert met hattrick en assist in aanloop naar kraker tegen PSG

Napoli heeft goede zaken gedaan in de top van de Serie A. De formatie van coach Carlo Ancelotti won vrijdagavond op eigen veld mede dankzij drie doelpunten van Dries Mertens ruim van laagvlieger Empoli: 5-1. Napoli is koploper Juventus door de zege genaderd tot op drie punten, al komt de regerend landskampioen later dit weekeinde nog in actie tegen Cagliari. Dinsdagavond speelt de ploeg van Ancelotti in de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Mertens redde vorige week tegen AS Roma in de slotminuut van de officiële speeltijd een punt voor Napoli (1-1) en de Belgische aanvaller was tegen Empoli opnieuw van levensbelang voor Partenopei. Mertens nam het tweede en derde doelpunt van Napoli voor zijn rekening, maar het was in het Stadio San Paolo Lorenzo Insigne die de openingstreffer verzorgde.

De Italiaans international werd na negen minuten voetballen in het strafschopgebied van Empoli bereikt door verdediger Kalidou Koulibaly, waarna hij met een laag schoot de verre hoek vond. Napoli had de controle over de wedstrijd en wist zijn voordelige marge op slag van rust uiteindelijk te verdubbelen. Mertens combineerde met Insigne, waarna de Belg doelman Ivan Provedel met een bekeken balletje van grote afstand verschalkte.

Daarmee leek Napoli de punten in de tas te hebben, maar Empoli deed een kwartier na de onderbreking toch brutaal wat terug. Francesco Caputo werd de diepte ingestuurd door Rade Krunic, waarna de ervaren aanvaller oog in oog met Orestis Karnezis beheerst afrondde. Napoli hield het hoofd echter koel en stelde de zege via Metens vrijwel onmiddellijk veilig. De voormalig PSV’er werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld door José María Callejón en schoot vervolgens schitterend raak in de verre hoek. Invaller Arkadiusz Milik voerde in de absolute slotfase de score verder op na een assist van Mertens, alvorens laatstgenoemde in blessuretijd zijn hattrick voltooide.