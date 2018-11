FC Groningen boekt tweede zege van het seizoen en verlaat laatste plaats

FC Groningen heeft vrijdagavond de tweede overwinning van het seizoen geboekt. Op bezoek bij Excelsior won de ploeg van trainer Danny Buijs met 2-4. Door de overwinning komt Groningen op zeven punten een draagt het de laatste plaats in de Eredivisie over aan NAC Breda.

Na een goed gesprek tussen Buijs en de spelersgroep werd besloten dat FC Groningen overstapt naar een ander spelstsysteem. De spelers gaven aan zich beter te voelen bij een 4-4-2-systeem, waardoor er verdedigend meer zekerheid zou zijn. Mimoun Mahi en Mateo Cassierra werden aangewezen als het aanvallende duo en vrijdagavond mochten de Groningers het laten zien op bezoek bij Excelsior. Aanvoerder Mike te Wierik vertelde dat bij aanvang van de winterstop Groningen op minimaal zeventien punten wil staan en in Rotterdam werd de eerste stap in de goede richting gezet.

Excelsior werd in de openingsfase een paar keer dreigend, maar kwam niet in het eigen spel door goed storend werd van de bezoekers. Marcus Edwards had namens de thuisploeg een grote kans om zeep geholpen, waarna Mahi op fraaie wijze de 0-1 tegen de touwen schoot. Na uitstekend voorbereidend werk van Ludovit Reis, scoorde Mahi knap vanuit de draai. Een paar minuten later was het opnieuw raak voor de ploeg van Buijs. Dit keer was het Ritsu Doan die doelman Sonny Stevens wist te passeren: 0-2.

Het team van trainer Adrie Poldervaart schroefde het tempo op in de jacht naar de aansluitingstreffer. Het was aanvoerder Ryan Koolwijk die op prachtige wijze voor de 1-2 zorgde. De middenvelder werd bereikt vanuit een hoekschop en volleerde de bal op indrukwekkende wijze achter doelman Sergio Padt. Koolwijk rondde fraai af, maar kon ook geheel vrijstaand inschieten. Vlak na rust werd de marge voor Groningen weer op twee gebracht door Cassierra. De Ajax-huurling liet Stevens met een heerlijk afstandschot vanaf een meter of twintig volledig kansloos.

Groningen bracht zich vervolgens toch weer in de problemen. Deyoraiso Zeefuik bracht Ali Messaoud ten val in het strafschopgebied en scheidsrechter Dennis Higler wees naar de stip. Luigi Bruins bracht de spanning vanaf elf meter weer terug in de wedstrijd. De hekkensluiter van de Eredivisie bleef daarna de aanval zoeken en kreeg de beste kansen om te scoren. Uiteindelijk was het Jannik Pohl die twee minuten na zijn invalbeurt de eindstand op 2-4 bepaalde.