Dusan Tadic neemt twijfel weg: ‘Alles is zoals het hoort te zijn’

Ajax-trainer Erik ten Hag kan zaterdagavond bij de thuiswedstrijd tegen Willem II naar alle waarschijnlijkheid gewoon beschikken over Dusan Tadic. De Servische buitenspeler hield aan het duel met Feyenoord van afgelopen zondag liesklachten over, maar inmiddels is hij nagenoeg hersteld. “Alles is oké”, laat Tadic in aanloop naar de wedstrijd weten aan AT5.

Tadic geeft aan dat hij de afgelopen week zijn lies ‘een beetje voelde’, maar dat alles nu weer in orde is. “Gisteren heb ik getraind en vandaag ook weer. Ik hoop morgen gewoon te spelen, dus alles is zoals het hoort te zijn”, klinkt het. “Ik denk dat het normaal is om tijdens de wedstrijden met kleine pijntjes te spelen. Toen ik klein was leerden ze ons letterlijk dat we niet van het veld mochten. Behalve als je je been breekt.”

De Serviër kwam afgelopen zomer voor minimaal 11,4 miljoen euro over van Southampton. Dit seizoen kwam hij in alle competities al negentien keer in actie voor Ajax en was tien keer trefzeker. Waar hij bij the Saints vaker assists gaf dan dat hij scoorde, is hij in het shirt van de Amsterdammers vaker trefzeker. “Bij Ajax zijn er ook spelers die een assist kunnen geven. In Engeland had ik dat niet echt, daar kon ik moeilijker een assist verwachten. Het maakt mij niet uit wie er scoort, als Ajax maar wint”, besluit Tadic.

Ten Hag kreeg vrijdag nog meer goed nieuws vanuit de ziekenboeg van Ajax. Daley Sinkgraven is op de weg terug na zijn knieblessure en zal nog voor de winterstop aansluiten bij de selectie. “Soms heeft hij ook een terugval, maar op dit moment ziet het er heel positief uit. We hopen dat hij op korte termijn kan gaan instromen. Dat is verantwoord”, aldus de oefenmeester, die stelt dat Sinkgraven momenteel toe is aan de ‘volgende stap’. “Nu hij weer op de weg terug is, richting de groep, ziet het er heel goed uit. Ik verwacht dat hij voor de winter weer kan aansluiten bij de groepstraining.”