‘Nadat ik vertrok bij Barça, heb ik Messi nooit gevraagd zich bij mij te voegen’

Josep Guardiola werkte in het verleden succesvol samen met Lionel Messi, maar de Catalaanse oefenmeester ontkent dat hij de sterspeler van Barcelona naar Manchester City heeft proberen te halen. Guardiola verwijst de geruchten die vrijdag opdoken in de Spaanse media daarmee naar het rijk der fabelen.

Onder meer AS stelde dat Guardiola toen hij in 2016 neerstreek bij Manchester City vroeg om de komst van Messi, die hij tussen 2008 en 2012 onder zijn hoede had bij Barcelona. "Nadat ik vertrok bij Barcelona, heb ik Messi nooit gevraagd zich bij mij te voegen", wordt de manager van de Engelse landskampioen op een persconferentie geciteerd door Sky Sports.

"Ik ben nooit naar een club gegaan om te zeggen dat ik een bepaalde speler wilde. Nooit", vervolgt Guardiola, die stelt dat Messi bij Barcelona op zijn plek is. “Omdat ik weet hoe belangrijk hij is voor Barcelona. Ik heb nooit de eerste stap gezet door te zeggen dat ik deze speler wilde. Nooit en dat zou ik ook nooit doen."

Vorige maand gaf Manchester Ciy-voorzitter Khaldoon Al Mubarak nog openlijk toe dat hij in het verleden een poging heeft ondernomen Messi naar het Etihad Stadium te halen. "We boden hem de kans zijn salaris te verdriedubbelen, maar hij heeft het helaas nooit geaccepteerd", zo werd Al Mubarak geciteerd op een persconferentie in de Verenigde Arabische Emiraten.