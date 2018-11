Football Leaks: Infantino dekte financieel gesjoemel PSG en City toe

Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, heeft toen hij nog bij de UEFA werkte Paris Saint-Germain en Manchester City geholpen om te ontkomen aan straffen wegens fraude. Dankzij Infantino werd voorkomen dat de twee Europese topclubs werden uitgesloten van Europees voetbal. Dit melden het Duitse weekblad Der Spiegel en het Belgische De Standaard op basis van documenten van klokkenluidersplatform Football Leaks.

Het was Infantino die als secretaris-generaal van de UEFA de Financial Fair Play-regels introduceerde. Clubs die deze regels overtreden, kunnen worden uitgesloten van deelname aan de Champions League of Europa League. Dit overkwam bijvoorbeeld clubs als Málaga en AC Milan, al ging de club uit de Serie A met succes in hoger beroep. Manchester City en PSG werkten niet volgens de regels, maar door toedoen van Infantino werden de twee clubs niet gestraft. Uit documenten die in handen van Football Leaks zijn, blijkt dat Infantino geheime ontmoetingen had met de bazen van de clubs uit Parijs en Manchester. Hij deelde vertrouwelijke details uit de Financial Fair Play-onderzoeken en stelde deals voor die hij nooit had mogen voorstellen.

In 2013 stelde een onafhankelijke instantie vast dat PSG de regels overtrad via een sponsorcontract van de Qatarese dienst voor toerisme. Dit staatsbedrijf pompte vijf jaar lang ieder jaar 215 miljoen euro in de club, terwijl het daar haast niets voor in ruil wilde hebben. Experts hebben de werkelijke waarde van dit sponsorcontrat ingeschat op maximaal drie miljoen euro, slechts een schijntje van wat er daadwerkelijk werd betaald. Hierdoor zat er een gat in de boekhouding van PSG. Een zware straf dreigde, want andere clubs waren voor kleinere overtredingen tijdelijk uit de Champions League verbannen. Infantino begon zich te mengen en stelde diverse keren een schikking voor aan PSG.

In april 2014 stelde Infantino voor dat PSG op zoek mocht gaan naar andere sponsoren uit Qatar om de boekhouding weer op orde te krijgen. Een boete van zestig miljoen euro aan de UEFA werd voorgesteld, maar uiteindelijk betaalde de Franse grootmacht minder: twintig miljoen euro. Manchester City maakte eenzelfde soort situatie mee. De Engelse topclub kwam op dezelfde manier in de problemen en wist dankzij Infantino eveneens te schikken voor twintig miljoen euro.

De clubleiding van Manchester City werd om een reactie gevraagd. De club geeft aan dat de documenten ‘uit hun context zijn gehaald en schijnbaar zijn gestolen bij de club’. “De poging om de reputatie van de club schade toe te brengen is duidelijk”, aldus een woordvoerder, die verder laat weten dat PSG altijd goed heeft gehandeld met betrekking tot Financial Fair Play. “In de eerste grote dossiers was het zoeken en tasten voor zowel Uefa als de clubs. We zaten op onontgonnen terrein. Eventuele kinderziektes zijn intussen weggewerkt”, laat de UEFA in een reactie weten. De FIFA is niet ingegaan op vragen over gesprekken tussen Infantino en City of PSG.